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Content Security / Защита контента

В рамках программы действий по динамическому совершенствованию, отраслевая группа Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) объявила о первом обновлении своих Наработок в области безопасности контента, которые оставались неизменными с момента формирования Сети доверенных партнёров (TPN). Сеть доверенных партнёров была сформирована в апреле 2018 года при содействии Ассоциации по доставке и безопасности контента (CDSA) для разработки и стандартизации принципов качества оценщиков и повышения эффективности работы за счёт сокращения количества дублирующих аудитов.

После запуска сети TPN все текущие и будущие оценки поставщиков будут проводиться на основе Наработок MPAA, которые встроены в платформу TPN для создания системы Общего контроля. Стандарт защиты контента (CPS) от CDSA остаётся в силе до 31 марта 2019 года для ранее прошедших аудит предприятий. В дальнейшем Наработки будут поддерживаться MPAA и регулярно обновляться для отображения изменений, происходящих в области обеспечения безопасности функционирования индустрии развлечений.

«Упомянутое новое обновление Наработок MPAA завершает переход программы к TPN и отображает непрерывное на протяжении 30 лет стремление нашей ассоциации к усилению безопасности всех процессов производства, пост-продакшн, маркетинга и дистрибуции», – объясняет председатель правления TPN, старший вице-президент MPAA и старший юрист-консультант Дэн Роббинс.

«Наработки MPAA созданы для того, чтобы обеспечить существующим и сторонним поставщикам понимание общих ожиданий касательно безопасности, а также установить рамки для оценки возможностей предприятия по защите контента клиентов, – говорит операционный директор TPN Кёрт Фишер. – Понимание и применение наработок MPAA – это прекрасная возможность для компаний и поставщиков подготовиться к оценкам на соответствие принципам TPN».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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