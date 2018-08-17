В рамках программы действий по динамическому совершенствованию, отраслевая группа Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) объявила о первом обновлении своих Наработок в области безопасности контента, которые оставались неизменными с момента формирования Сети доверенных партнёров (TPN). Сеть доверенных партнёров была сформирована в апреле 2018 года при содействии Ассоциации по доставке и безопасности контента (CDSA) для разработки и стандартизации принципов качества оценщиков и повышения эффективности работы за счёт сокращения количества дублирующих аудитов.

После запуска сети TPN все текущие и будущие оценки поставщиков будут проводиться на основе Наработок MPAA, которые встроены в платформу TPN для создания системы Общего контроля. Стандарт защиты контента (CPS) от CDSA остаётся в силе до 31 марта 2019 года для ранее прошедших аудит предприятий. В дальнейшем Наработки будут поддерживаться MPAA и регулярно обновляться для отображения изменений, происходящих в области обеспечения безопасности функционирования индустрии развлечений.

«Упомянутое новое обновление Наработок MPAA завершает переход программы к TPN и отображает непрерывное на протяжении 30 лет стремление нашей ассоциации к усилению безопасности всех процессов производства, пост-продакшн, маркетинга и дистрибуции», – объясняет председатель правления TPN, старший вице-президент MPAA и старший юрист-консультант Дэн Роббинс.

«Наработки MPAA созданы для того, чтобы обеспечить существующим и сторонним поставщикам понимание общих ожиданий касательно безопасности, а также установить рамки для оценки возможностей предприятия по защите контента клиентов, – говорит операционный директор TPN Кёрт Фишер. – Понимание и применение наработок MPAA – это прекрасная возможность для компаний и поставщиков подготовиться к оценкам на соответствие принципам TPN».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.