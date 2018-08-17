Испанский спутниковый оператор Hispasat анонсирует заключение соглашения с компанией LeoSat Enterprises касательно инвестиций в создание группировки, состоящей из 108 низкоорбитальных спутников связи.

В заявлении компании Hispasat говорится о том, что факт данных инвестиций говорит о том, что компания решила пойти по пути крупнейшего спутникового оператора в Азии Sky Perfect JSAT, следуя новому тренду, который связан состоит в том, что спутниковые операторы инвестируют в будущее, развивая свои низкоорбитальные группировки (LEO). Испанский оператор заявляет также о том, что данная сделка позволит ему укрепить и расширить перечень услуг, которые уже предлагаются с использованием геостационарных спутников, и консолидировать свою позицию с учётом быстро растущих потребностей в сфере передачи данных.

В компании LeoSat заявили, что разработанная ею система идеально подходит для целого ряда приложений. В частности, речь идёт о предоставлении мобильным операторам возможностей организации глобальной спутниковой связи для 4G и 5G, предоставление каналов, необходимых для энергетических компаний, операторов, предоставляющих услуги связи мореходным и финансовым компаниям, обеспечении защищённых каналов для правительственной связи и сферы обороны, организации резервных каналов для служб быстрого реагирования, а также предоставления доступа в Интернет жителям отдалённых районов.

В Hispasat добавили, что отныне компания будет сотрудничать с Sky Perfect JSAT и LeoSat с целью ускорения ряда ключевых процессов – таких, как выбор поставщика пользовательского оборудования и оборудования для организации наземных сетей, а также дальнейшей оптимизации спутниковой платформы.

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