4G-сеть Vodafone заработала в Донецкой области – Vodafone Украина обеспечил 4G-покрытие в диапазоне 1,8 Ггц в Мариуполе. Клиенты компании в крупном промышленном центре и важном морском порту страны теперь смогут оценить разницу в скорости и комфорте использования интернета четвертого поколения.

На сегодняшний день уже 13,5 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую, Закарпатскую и Донецкую области. Оператор продолжает активное строительство сети, а новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития 4G.

Напомним, в апреле 2017 года Vodafone запустил в Мариуполе свою 3G-сеть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.