С 1 января 2020 года Италия планирует перевести свои общенациональные DTT-сети (эфирное цифровое ТВ) со стандарта компрессии MPEG-2 на стандарт MPEG-4. Данный шаг должен помочь освободить частотный ресурс, необходимый для запуска в стране мобильных сетей в полосе 700 МГц.

В Министерстве экономического развития утвердили дорожную карту перехода, из которой следует, что примерно 10 миллионов ресиверов устареют и потребуют замены.

Удивляет то, что в Министерстве решили не внедрять в Италии более современный стандарт DVB-T2/HEVC, а ограничиться лишь введением кодека MPEG-4 при сохранении стандарта трансляции DVB-T.

Переход, который будет включать в себя также перераспределение частот с целью высвобождения ресурса в полосе 700 МГц, а также решения проблемы взаимных помех с передатчиками из соседних стран, будет проведен в максимально короткие сроки.

Вся территория Италии поделена на четыре зоны, каждая из которых должна будет проделать огромную работу в процессе перехода (перемещение передатчиков, просчёт новых частот для мультиплексов) в срок от 4 до 7 месяцев, в зависимости от региона.

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