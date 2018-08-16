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Italy / Италия

С 1 января 2020 года Италия планирует перевести свои общенациональные DTT-сети (эфирное цифровое ТВ) со стандарта компрессии MPEG-2 на стандарт MPEG-4. Данный шаг должен помочь освободить частотный ресурс, необходимый для запуска в стране мобильных сетей в полосе 700 МГц.

В Министерстве экономического развития утвердили дорожную карту перехода, из которой следует, что примерно 10 миллионов ресиверов устареют и потребуют замены.

Удивляет то, что в Министерстве решили не внедрять в Италии более современный стандарт DVB-T2/HEVC, а ограничиться лишь введением кодека MPEG-4 при сохранении стандарта трансляции DVB-T.

Переход, который будет включать в себя также перераспределение частот с целью высвобождения ресурса в полосе 700 МГц, а также решения проблемы взаимных помех с передатчиками из соседних стран, будет проведен в максимально короткие сроки.

Вся территория Италии поделена на четыре зоны, каждая из которых должна будет проделать огромную работу в процессе перехода (перемещение передатчиков, просчёт новых частот для мультиплексов) в срок от 4 до 7 месяцев, в зависимости от региона.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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