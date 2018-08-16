Многие рассматривают криптовалюту как механизм осуществления инвестиций – и это вполне понятно, учитывая стремительный рост стоимости Биткойна, отмеченный в минувшем году. Однако, стоит напомнить о том, что цифровая валюта была создана прежде всего для того, чтобы выполнять роль валюты. Валюты, которая не привязана к границам или правительствам и функционирование которой всецело связано с функционированием крипто-экосистемы. Такая концепция набирает в мире всё большее количество приверженцев по мере того, как всё больше и больше ритейлеров – как традиционных, так и работающих в сфере электронной коммерции – начинают принимать платежи в криптовалюте. Вот и крупный провайдер спутникового телевидения сделал плавный шаг к признанию криптовалюты в качестве платёжного средства.

Компания DISH Network заявила, что отныне она принимает платежи в Bitcoin Cash (BCH). Данный шаг стал развитием принятого компанией в 2014 году решения разрешить своим подписчикам платить за услуги при помощи Bitcoin (BTC), что сделало компанию первым крупным провайдером телевизионных услуг, открывшим двери криптовалюте.

DISH была основана в 1981 году как EchoStar, а под нынешним брендом работает с 1996 года. С того времени компания превратилась в крупного провайдера спутникового телевидения, который сегодня обслуживает более 10.8 миллионов подписчиков. Компания также предлагает услуги ОТТ, работая под брендом Sling TV. Данный проект имеет примерно 2.21 миллиона подписчиков.

Компания приурочила запуск новой опции платежей в BCH к переходу на службу крипто-платежей BitPay. По словам исполнительного вице-президента и генерального директора DISH Джона Суиринги, «количество клиентов компании, ежемесячно оплачивающих получаемые услуги при помощи криптовалюты, стабильно. И система BitPay позволит нам и дальше давать им максимальные возможности для выбора и удобство в работе с нами».

Для осуществления крипто-платежа клиент компании DISH может выполнить транзакцию на официальном web-сайте компании либо используя DVR-устройство Hopper. Система BitPay мгновенно переведёт платёж в американскую валюту во избежание каких-либо проблем, связанных с колебаниями на рынке.

Коммерческий директор системы BitPay Сони Сингх указывает на то, что введение платежей в BCH поможет обеспечить дополнительные возможности клиентам компании DISH. Он подчеркнул растущую популярность цифровой валюты в сфере ритейла, и особенно – в электронной коммерции, что связано с более низкой стоимостью транзакций для торговцев, а также снижением риска мошенничества с кредитными картами.

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