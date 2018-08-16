Ежемесячно в «тёмном» сегменте всемирной паутины появляются сотни деталей по логинам на популярные ОТТ-службы по средней цене в 8.81 доллара, что подвергает риску пользователей и оказывает негативное влияние на доходы ОТТ-платформ, говорится в свежем исследовании Irdeto.

Через торговые площадки в тёмном сегменте всемирной паутины можно приобретать множество продуктов, учётных записей и услуг, включая данные по учётным записям целого ряда служб платного ТВ и ОТТ платформ с видео по запросу (VOD) – таких, как Netflix, HBO, Hulu. Это означает, что учётные записи легальных пользователей могут быть скомпрометированы и использоваться нелегально за небольшую разовую плату. Поэтому пользователям следует проявлять бдительность, обращая внимание на любую необычную или подозрительную активность в своих учётных записях и при необходимости регулярно менять пароли.

Среди дополнительных ключевых выводов отчёта:

Украденные данные по учётным записям ОТТ широко доступны. – Лишь за один месяц (апрель 2018) в компании Irdeto выявили 854 набора учётных записей ОТТ платформ от 69 уникальных продавцов на более чем 15 торговых площадках в тёмном сегменте Интернета. Эти учётные записи имели отношение к 42 различным ОТТ платформам, включая Netflix, HBO, DirecTV и Hulu.

Пиратство в сегменте живых потоковых трансляций является глобальной проблемой. На протяжении первого квартала 2018 года партнёры компании Irdeto, занимающиеся web-аналитикой, зарегистрировали в среднем 74 миллиона заходов на потоковые платформы в месяц (21 миллион уникальных заходов). Основной трафик приходил из США (2 934 000 уникальных визитов в месяц в среднем), Великобритании (1 714 000 уникальных визитов в месяц) и Германии (1 519 000 уникальных визитов в среднем в месяц).

Реклама «полностью заряженных» сет-топ-боксов продолжает распространяться. Пираты используют популярные сайты для электронной коммерции для рекламы ISD-приставок, и очень часто данная реклама активно размещается в преддверии ярких спортивных событий. К примеру, в Irdeto выявили на площадках электронной коммерции – таких, как eBay и Gumtree – 180 фактов рекламы ISD-предложенией, связанных с просмотром поединка Джошуа и Паркера лишь за один день недели, предшествовавшей событию. В целом за 2018 год в Irdeto приняли меры для удаления почти 7 000 рекламных объявлений по ISD на 60 доменах.

«Кража пиратами контента превратилась в полномасштабное криминальное предприятие, некоторые из злоумышленников уже предлагают нелегальную подписку на контент в попытке конкурировать с официальными операторами платного ТВ. Владельцы контента, правообладатели, технологические партнёры и партнёры по безопасности, а также правоохранительные органы активно работают над пресечением угрозы пиратства. Однако, пользователям также следует сохранять бдительность для избежания рисков, которым они могут быть подвергнуты при использовании нелегального контента, – говорит вице-президент компании Irdeto по вопросам услуг кибербезопасности Марк Малреди. – Пользователям следует думать над тем, откуда они берут контент и быть уверенными в том, что любое скачивание или потоковый просмотр осуществляется из легальных источников. Они также должны помнить о том, что если они используют для доступа к ОТТ платформе тот же самый пароль, который они используют для доступа ко многим другим огайн-ресурсам, они подвергают себя огромному количеству угроз».

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