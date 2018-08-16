Представлена программа II Конференции «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано – Что делать. 2018» в рамках KMW

Представлена программа II Конференции «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано –...

19 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK 2018 состоится конференция для правообладателей. В программе конференции – результаты борьбы с нарушением права интеллектуальной собственности в 2017-2018 годах:

Исследователи – о посещаемости пиратских сайтов. Презентация результатов исследования украинского интернет-потребителя «Где, как и почему потребляют нелегальный контент». Анализ трафика. Путь ворованного контента по пиратским ресурсам.

– о посещаемости пиратских сайтов. Презентация результатов исследования украинского интернет-потребителя «Где, как и почему потребляют нелегальный контент». Анализ трафика. Путь ворованного контента по пиратским ресурсам. Правообладатели – анализ потенциальных убытков правообладателей из-за пиратства.

– анализ потенциальных убытков правообладателей из-за пиратства. Киберполиция – о мерах по предотвращению нарушения права интеллектуальной собственности.

– о мерах по предотвращению нарушения права интеллектуальной собственности. Провайдеры – о существовании на рынке нелегальных «конкурентов».

– о существовании на рынке нелегальных «конкурентов». Рекламодатели – о размещении рекламы на легальном и пиратском контенте.

– о размещении рекламы на легальном и пиратском контенте. Представители системы денежных платежей – о платных пиратских сервисах и блокировке платежей злоумышленников.

– о платных пиратских сервисах и блокировке платежей злоумышленников. А также поисковые системы, доски объявлений и другие участники экосистемы пиратства – о результатах сотрудничества с правообладателями, планы на следующий год и новые типы пиратского бизнеса.

Конференция состоится 19 сентября с 14:00 до 17:00 в Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5) в конференц-зале Paris.

Организатор – Инициатива «Чистое небо». К мероприятию привлечены правообладатели аудио-визуального контента, а также юристы украинских и международных компаний с целью конструктивного диалога для совместного принятия решений о будущих действиях по защите авторских и смежных прав.

Регистрация гостей конференции на особых условиях возможна до 23 августа 2018 по ссылке. Просим обратить Ваше внимание, что количество мест ограничено. После подачи заявки на участие необходимо получить подтверждение организаторов.

На KYIV MEDIA WEEK 2018 ожидается еще больше зарубежных гостей и спикеров, официальных делегаций Кореи, Китая, Молдовы, США и других стран мира, а также специальные мероприятия от партнеров форума – ведущих украинских и международных компаний. KYIV MEDIA WEEK 2018 состоится 17-21 сентября 2018 в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина).

Ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте KMW, а следить за свежими новостями — на странице форума в Facebook.

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