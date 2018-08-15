Vodafone запустил 4G в Кривом Роге в диапазоне 1,8 ГГц

Vodafone Украина обеспечил широкое 4G покрытие в Кривом Роге. Клиенты компании в крупном промышленном центре страны теперь смогут оценить разницу в скорости и комфорте использования интернета четвертого поколения.

На сегодняшний день уже 13 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую и Закарпатскую области. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Напомним, ранее стало известно о запуске компанией Vodafone 4G-связи на курортах Черного и Азовского морей.

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