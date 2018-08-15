15 августа «Национальная спутниковая компания», крупнейший оператор цифрового телевидения России, начал предоставлять услуги под брендом «Триколор» с обновленным логотипом. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе провайдера.

Так, по словам пресс-службы, линейное телевидение становится частью бренда «Триколор». Изменения в позиционировании стали отражением стратегии компании по формированию мультиплатформенного оператора цифровой среды, предлагающего единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени.

Выйдя на рынок в 2005 году, «Триколор ТВ» сделал спутниковое телевидение доступным для всех жителей России. На протяжении своей истории компания развивалась, гибко реагируя на растущие запросы потребителей и рынка, предлагая клиентам передовые решения для обеспечения высокого качества услуг. Так, оператор первым провел трансляцию в формате сверхвысокой четкости и включил в вещание пакет телеканалов в UHD, а также запустил спутниковую трансляцию радиостанций. Сегодня «Триколор» – лидер российского рынка платного цифрового телевидения с абонентской базой более чем 12 млн домохозяйств.

В конце 2017 года «Триколор» объявил об изменении бизнес-стратегии компании — трансформации из оператора линейного телевидения в мультиплатформенного и мультисредного оператора цифровой среды. В основу новой парадигмы развития легли изменение модели потребления контента, а также переход аудитории к цифровому образу жизни. Основным продуктом компании становится единый комплекс цифровых услуг и сервисов, включающий телесмотрение.

«Триколор» формирует новый для российского рынка тип оператора, который учитывает главные тенденции развития отрасли и отвечает запросам современных потребителей.

Изменение бренда – последовательный шаг, открывающий новую главу в истории развития компании. Слоган «Триколор. Ваш оператор цифровой среды» является отражением изменившейся бизнес-модели, в рамках которой оператор продолжит внедрять инновации, развивать возможность доступа к комплексным цифровым услугам и высокотехнологичным сервисам.

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