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Kudelski Group, занимающаяся вопросами защиты контента, согласилась продать свой бизнес в сфере систем условного доступа (CAM) SmarDTV и сет-топ-боксов компании Neotion. Стоимость сделки оценивают в 20 миллионов долларов.

Данные бизнес-проекты перейдут под управление SmarDTV Global – нового предприятия, основанного компанией Neotion, сразу же после завершения сделки, что должно случиться до конца текущего месяца.

По условиям сделки, компания Kudelski сохранила за собой офисы в Ла-Сьоте, Франция, и Ститоне, Великобритания, а также все патенты. Дополнительные выплаты по результатам сделки могут быть получены по итогам продаж CAM и сет-топ-боксов в период до конца 2021 года.

«Данная передача активов игроку, хорошо зарекомендовавшему себя на рынке, является частью стратегии Kudelski Group, которая заключается в заострении внимания на ключевых направлениях деятельности, в которых она уже обладает определённым грузом достижений и прибыльности (либо может их достичь) для финансирования новых проектов, – говорит председатель правления и генеральный директор Kudelski Group Андрэ Кудельски. – В процессе данной транзакции мы уделили особое внимание вопросам защиты интересов наших клиентов, а также гарантированию их удовлетворения на протяжении времени».

Генеральный директор компании Neotion Лоонель Босье добавляет: «Neotion твёрдо уверены стабильном и непрерывном развитии бизнеса в сфере систем CAM SmarDTV Global и сет-топ-боксов, включая дальнейшее развитие портфеля инновационных продуктов в интересах клиентов SmarDTV Global».

Операционные структуры Kudelski – Nagra и Conax – продолжат управлять коммерческими взаимоотношениями с покупателями решений CAM, а также будут продавать и продвигать на рынке CAM от SmarDTV Global.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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