Kudelski Group, занимающаяся вопросами защиты контента, согласилась продать свой бизнес в сфере систем условного доступа (CAM) SmarDTV и сет-топ-боксов компании Neotion. Стоимость сделки оценивают в 20 миллионов долларов.

Данные бизнес-проекты перейдут под управление SmarDTV Global – нового предприятия, основанного компанией Neotion, сразу же после завершения сделки, что должно случиться до конца текущего месяца.

По условиям сделки, компания Kudelski сохранила за собой офисы в Ла-Сьоте, Франция, и Ститоне, Великобритания, а также все патенты. Дополнительные выплаты по результатам сделки могут быть получены по итогам продаж CAM и сет-топ-боксов в период до конца 2021 года.

«Данная передача активов игроку, хорошо зарекомендовавшему себя на рынке, является частью стратегии Kudelski Group, которая заключается в заострении внимания на ключевых направлениях деятельности, в которых она уже обладает определённым грузом достижений и прибыльности (либо может их достичь) для финансирования новых проектов, – говорит председатель правления и генеральный директор Kudelski Group Андрэ Кудельски. – В процессе данной транзакции мы уделили особое внимание вопросам защиты интересов наших клиентов, а также гарантированию их удовлетворения на протяжении времени».

Генеральный директор компании Neotion Лоонель Босье добавляет: «Neotion твёрдо уверены стабильном и непрерывном развитии бизнеса в сфере систем CAM SmarDTV Global и сет-топ-боксов, включая дальнейшее развитие портфеля инновационных продуктов в интересах клиентов SmarDTV Global».

Операционные структуры Kudelski – Nagra и Conax – продолжат управлять коммерческими взаимоотношениями с покупателями решений CAM, а также будут продавать и продвигать на рынке CAM от SmarDTV Global.

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