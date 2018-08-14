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Intelsat / Интелсат

Последний спутник компании Intelsat — Horizons 3e – успешно доставлен на космодром во Французской Гвиане для проведения подготовки в преддверии запуска, намеченного на следующий месяц. В компании Intelsat заявляют, что спутник будет запущен на орбиту 7-го сентября на борту ракеты-носителя Ariane-5 при наличии благоприятных погодных условий.

Спутник Horizons 3e принадлежит совместному предприятию, созданному компаниями Intelsat и SKY Perfect JSAT Corporation, и является уже четвёртым космическим аппаратом двух компаний. Построенный компанией Boeing на основе модели Intelsat EpicNG, спутник Horizons 3e стал уже шестым спутником высокой пропускной способности данной серии.

В компании Intelsat добавляют, что спутник Horizons 3e является первым спутником серии Intelsat EpicNG, который обеспечивает передачу всех точечных лучей Ku-диапазона благодаря использованию многопортовых усилителей, которые оптимизируют мощность по всему спутнику. Такой усовершенствованный расширенный цифровой рабочий модуль даёт возможность обеспечивать спутнику наибольшую пропускную способность среди всех аппаратов серии Intelsat EpicNG при полной совместимости лучей в двух коммерческих диапазонах с существенным повышением мощности, эффективности и гибкости покрытия. Благодаря использованию многопортового усилителя мощность каждого из лучей может настраиваться в соответствии с конкретными запросами пользователя касательно пропускной способности.

После запуска спутник Horizons 3e будет размещён в орбитальной позиции 169 восточной долготы, где он пройдёт орбитальные тесты перед вводом в полноценную эксплуатацию, который намечен на первый квартал 2019 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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