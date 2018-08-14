Принадлежащая Providence Equity Partners компания All Media Baltics, которая с прошлого года контролирует активы Modern Times Group в странах Балтии, провела ребрендинг спортивного канала премиум-класса Viasat Sport Baltic – отныне он носит название TVPlay Sports.

В компании заявили, что планируют продолжить развивать стратегию Viasat Sport Baltic, целью которой является вывод канала на позиции лидера рынка премиального спортивного контента в странах Балтии. В ближайший сезон в эфире канала, прошедшего ребрендинг, запланировано 3 200 часов живых трансляций, в частности, матч за Суперкубок Европы UEFA, который проведут 15-го августа в Таллинне Real Madrid и Atlético Madrid, матчи Кубка мира FIBA и соревнования в рамках Чемпионата мира по ралли.

Программный директор TVPlay Sports Томс Цирценис говорит, что параллельно с ребрендингом произойдёт смена оформления канала, также будет запущена его русскоязычная версия с комментариями для русскоговорящих.

Компания MTG завершила сделку по продаже своего телевизионного бизнеса в странах Балтии компании Providence Equity Partners в октябре прошлого года. Стоимость сделки составила 100 миллионов евро. Помимо службы платного ТВ, новая группа контролирует ряд бесплатных телеканалов, вещающих в Латвии, Литве и Эстонии.

Добавим, в октябре прошлого года ребрендингу подверглись также фильмовые телеканалы семейства Viasat Premium, получившие новое название – «ViP».

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