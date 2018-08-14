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TVPlay Sports

Принадлежащая Providence Equity Partners компания All Media Baltics, которая с прошлого года контролирует активы Modern Times Group в странах Балтии, провела ребрендинг спортивного канала премиум-класса Viasat Sport Baltic – отныне он носит название TVPlay Sports.

В компании заявили, что планируют продолжить развивать стратегию Viasat Sport Baltic, целью которой является вывод канала на позиции лидера рынка премиального спортивного контента в странах Балтии. В ближайший сезон в эфире канала, прошедшего ребрендинг, запланировано 3 200 часов живых трансляций, в частности, матч за Суперкубок Европы UEFA, который проведут 15-го августа в Таллинне Real Madrid и Atlético Madrid, матчи Кубка мира FIBA и соревнования в рамках Чемпионата мира по ралли.

Программный директор TVPlay Sports Томс Цирценис говорит, что параллельно с ребрендингом произойдёт смена оформления канала, также будет запущена его русскоязычная версия с комментариями для русскоговорящих.

Компания MTG завершила сделку по продаже своего телевизионного бизнеса в странах Балтии компании Providence Equity Partners в октябре прошлого года. Стоимость сделки составила 100 миллионов евро. Помимо службы платного ТВ, новая группа контролирует ряд бесплатных телеканалов, вещающих в Латвии, Литве и Эстонии.

Добавим, в октябре прошлого года ребрендингу подверглись также фильмовые телеканалы семейства Viasat Premium, получившие новое название – «ViP».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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