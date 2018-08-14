Компания Sprint пребывает в ожидании одобрения регулятором предполагаемой сделки о слиянии с компанией T—Mobile.

Американский мобильный оператор Sprint в начале 2019 года планирует запустить в 9 крупнейших городах сеть мобильной связи нового поколения 5G. Об этом заявил технический директор компании.

«В первой половине 2019 года мы планируем запустить мобильные сети стандарта 5G в девяти первых городах страны – в Атланте, Далласе, Канзас—Сити, Лос—Анджелесе, Нью—Йорке, Фениксе, Хьюстоне, Чикаго, а также в столице – Вашингтоне», — написал технический директор компании Sprint доктор Джон Со в своём блоге.

Разумеется, компания Sprint настроена на слияние с T—Mobile (если эту сделку одобрит регулятор), и большая часть из планов компании, относящихся к сфере запуска технологии 5G, будет связана с аналогичными планами её потенциального партнёра. Впрочем, в отсутствие чётких сроков завершения сделки о слиянии, компания Sprint развивает собственные планы, связанные с развитием 5G, одновременно наращивая и развивая свои предложения в сфере 4G и LTE.

«Это удивительное время, когда беспроводные сети LTE развиваются стремительными темпами, а на горизонте уже — 5G. В ближайшие месяцы вы станете свидетелями ускоренного развития нашей инфраструктуры. Будет ускорена модернизация трёхдиапазонных сетей, запущено ещё больше инновационных малых сот, а также ещё больше систем Massive MIMO для поддержки сетей неограниченного доступа (Network Built for Unlimited)».

«Эти технологии и многие другие играют ключевую роль в улучшении качества обслуживания клиентов наших сетей при любых сценариях. Если Sprint продолжит существовать в качестве самостоятельной компании, наши инвестиции помогут нам продолжать развивать сети стандарта 4G LTE Advanced, а также запустить мобильную связь в стандарте 5G в первой половине следующего года. Если сделка о слиянии с T—Mobile будет одобрена, наши инвестиции помогут объединённой компании быстро создать лучшую общенациональную мобильную сеть 5G, которая станет хедлайнером инноваций и революционных процессов на рынке», — заключает Джон Со.

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