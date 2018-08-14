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5G телеком telecom

Компания Sprint пребывает в ожидании одобрения регулятором предполагаемой сделки о слиянии с компанией TMobile.

Американский мобильный оператор Sprint в начале 2019 года планирует запустить в 9 крупнейших городах сеть мобильной связи нового поколения 5G. Об этом заявил технический директор компании.

«В первой половине 2019 года мы планируем запустить мобильные сети стандарта 5G в девяти первых городах страныв Атланте, Далласе, КанзасСити, ЛосАнджелесе, НьюЙорке, Фениксе, Хьюстоне, Чикаго, а также в столицеВашингтоне», — написал технический директор компании Sprint доктор Джон Со в своём блоге.

Разумеется, компания Sprint настроена на слияние с TMobile (если эту сделку одобрит регулятор), и большая часть из планов компании, относящихся к сфере запуска технологии 5G, будет связана с аналогичными планами её потенциального партнёра. Впрочем, в отсутствие чётких сроков завершения сделки о слиянии, компания Sprint развивает собственные планы, связанные с развитием 5G, одновременно наращивая и развивая свои предложения в сфере 4G и LTE.

«Это удивительное время, когда беспроводные сети LTE развиваются стремительными темпами, а на горизонте уже5G. В ближайшие месяцы вы станете свидетелями ускоренного развития нашей инфраструктуры. Будет ускорена модернизация трёхдиапазонных сетей, запущено ещё больше инновационных малых сот, а также ещё больше систем Massive MIMO для поддержки сетей неограниченного доступа (Network Built for Unlimited)».

«Эти технологии и многие другие играют ключевую роль в улучшении качества обслуживания клиентов наших сетей при любых сценариях. Если Sprint продолжит существовать в качестве самостоятельной компании, наши инвестиции помогут нам продолжать развивать сети стандарта 4G LTE Advanced, а также запустить мобильную связь в стандарте 5G в первой половине следующего года. Если сделка о слиянии с TMobile будет одобрена, наши инвестиции помогут объединённой компании быстро создать лучшую общенациональную мобильную сеть 5G, которая станет хедлайнером инноваций и революционных процессов на рынке», — заключает Джон Со.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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