В период с 2014 по 2017 год в Европе уменьшилось количество пользователей интернета, которые время от времени скачивают или запускают в потоковом режиме из нелегальных источников музыку, фильмы, сериалы, книги или игры.

В наибольшей степени данное снижение объёмов пиратства характерно для музыки, фильмов и сериалов. Параллельно с 2014 года отмечается увеличение расходов на легальный контент. Это следует из материалов Исследования глобальных тенденций в сфере онлайн-пиратства, которое подготовил Институт информационного законодательства (IViR) при Университете Амстердама.

В шести из семи стран Европы, ставших предметом исследования, было отмечено снижение количества пиратов – это, в частности, такие страны как Франция, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция и Великобритания. Впрочем, сократившаяся группа пиратов скачивает и просматривает в потоковом режиме большее количество нелегального контента, чем три года тому. Лишь в Германии было отмечено небольшое увеличение количества пиратов – благодаря увеличению объёмов пиратства в сфере игрового контента.

IViR провёл совместно с Ecorys опрос потребителей в 13 странах. И во всех странах (а также в странах, находящихся за пределами Европы) цена оказалась основным фактором, вынуждающим пользователей обращаться за контентом в нелегальные источники.

Впрочем, более чем 95% всех интернет-пиратов также потребляют легальный контент, и при этом потребление ими легального контента, как правило, вдвое превышает потребление легального контента теми, кто не пользуется пиратскими платформами. В каждой из стран, ставших предметом исследования, показатели расходов на музыку, фильмы, сериалы, игры и книги на душу населения за три последних года выросли.

Доля пользователей интернета, которые загружали или запускали в потоковом режиме контент из нелегальных источников сильно варьируется от страны к стране: от 23% в Японии до 84% в Индонезии. Однако, следует чётко помнить о том, что в Индонезии Интернетом пользуется лишь четверть населения. Германия занимает второе с конца место (после Японии) по количеству пиратов, а за ней следуют Великобритания и Нидерланды.

Покупательная способность населения является очень важным фактором, влияющим как на объёмы потребления легального контента, так и на количество пиратов: чем выше средний доход на душу населения, тем меньше пиратов в сравнении с пользователями легального контента. Чёткой связи с наличием мер принуждения не выявлено.

Проведение исследования стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны Google, а также использованию данных предыдущих исследований, проведенных по заказу Нидерландского правительства и Европейской Комиссии. В рамках последнего был проведен похожий опрос пользователей в шести странах Европы, благодаря чему стало возможным исследовать тенденции в развитии, а также была уникальная возможность понаблюдать на протяжении какого-то времени за несколькими тысячами респондентов. Для стран, лежащих за пределами Европы – речь идёт о Бразилии, Канаде, Гонконге, Индонезии, Японии и Таиланде – возможность изучения тенденций в развитии отсутствовала.

Полный текст доклада можно бесплатно загрузить на сайте Университете Амстердама.

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