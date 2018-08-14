Программы HBO станут доступны в странах Балтии с 21 августа.

Как сообщили в латвийской телекоммуникационной компании Lattelecom, в рамках услуги зрителям будет доступен широкий выбор популярного и известного контента, в частности – сериал «Игра престолов», а также ряд новых фильмов и сериалов. Более того, новые сериалы и фильмы будут доступны в Латвии спустя максимум 24 часа после их премьеры в США.

Все сериалы будут сопровождаться субтитрами на латышском языке, а некоторые также будут иметь латышскую звуковую дорожку. Также весь контент будет снабжён звуковой дорожкой на русском языке.

Сериалы в рамках услуги HBO от Lattelecom будут представлены в приложении Shortcut, которое также доступно на Helio iTV и Interactive TV, а LMT предложит их в рамках LMT Home Smart TV.

Комментируя новость, председатель правления HBO Europe Херве Пайан отметил: «Благодаря очень успешному сотрудничеству с местными партнёрами, мы можем с радостью предложить широкий выбор контента, а также самые новые сериалы HBO многочисленным поклонникам высококачественных телепрограмм, проживающих в Латвии и являющихся подписчиками платформ Lattelecom и LMT».

Председатель правления компании Lattelecom Юрис Гульбис добавляет: «HBO – это бренд, снискавший доверие миллионов зрителей по всему миру, и его приход в Латвию несёт множество преимуществ для всех любителей высококачественного контента. До сих пор всемирно известные сериалы HBO были представлены исключительно в программах телеканалов, теперь же каждый сможет смотреть их в любое удобное для себя время и в любом месте».

В Эстонии и Литве контент HBO будет эксклюзивно представлен в предложении компании Telia, а в Латвии он будет доступен на платформах LMT и Lattelecom. В целом же на территории стран Балтии контент HBO будет доступен в сетях кабельного телевидения, на платформах интерактивного телевидения, на мобильных устройствах и смарт-телевизорах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.