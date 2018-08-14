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HBO
Программы HBO станут доступны в странах Балтии с 21 августа.

Как сообщили в латвийской телекоммуникационной компании Lattelecom, в рамках услуги зрителям будет доступен широкий выбор популярного и известного контента, в частности – сериал «Игра престолов», а также ряд новых фильмов и сериалов. Более того, новые сериалы и фильмы будут доступны в Латвии спустя максимум 24 часа после их премьеры в США.

Все сериалы будут сопровождаться субтитрами на латышском языке, а некоторые также будут иметь латышскую звуковую дорожку. Также весь контент будет снабжён звуковой дорожкой на русском языке.

Сериалы в рамках услуги HBO от Lattelecom будут представлены в приложении Shortcut, которое также доступно на Helio iTV и Interactive TV, а LMT предложит их в рамках LMT Home Smart TV.

Комментируя новость, председатель правления HBO Europe Херве Пайан отметил: «Благодаря очень успешному сотрудничеству с местными партнёрами, мы можем с радостью предложить широкий выбор контента, а также самые новые сериалы HBO многочисленным поклонникам высококачественных телепрограмм, проживающих в Латвии и являющихся подписчиками платформ Lattelecom и LMT».

Председатель правления компании Lattelecom Юрис Гульбис добавляет: «HBO – это бренд, снискавший доверие миллионов зрителей по всему миру, и его приход в Латвию несёт множество преимуществ для всех любителей высококачественного контента. До сих пор всемирно известные сериалы HBO были представлены исключительно в программах телеканалов, теперь же каждый сможет смотреть их в любое удобное для себя время и в любом месте».

В Эстонии и Литве контент HBO будет эксклюзивно представлен в предложении компании Telia, а в Латвии он будет доступен на платформах LMT и Lattelecom. В целом же на территории стран Балтии контент HBO будет доступен в сетях кабельного телевидения, на платформах интерактивного телевидения, на мобильных устройствах и смарт-телевизорах.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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