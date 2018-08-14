Google и Mozilla добавили поддержку нового видеокодека AV1 в готовящиеся к выходу версии своих популярных браузеров, – говорится в публикации Ghacks. Кодек AV1 приходит на смену HEVC и де-факто становится видеостандартом.

AV1 – это формат видео с открытым кодом, не требующий уплаты роялти, который был разработан консорциумом компаний (Alliance for Open Media – Альянс открытых медиа), объединившим в своём составе Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Mozilla, Netflix и ряд других. О создании кодека впервые было объявлено в 2015 году, при этом AV1 должен прийти на смену платному формату HEVC.

В настоящее время кодек AV1 ещё на шаг стал ближе к зрителю. Google и Mozilla недавно включили поддержку кодека в разрабатываемые версии своих популярных браузеров (Chrome 69 и Firefox 63). Пока он деактивирован по умолчанию, и поддерживается лишь «главный» профиль, однако это лишь начало. Chrome и Firefox станут первыми браузерами, которые начнут поддерживать кодек AV1 после выпуска официальных релизов.

«Декодер AV1 будет добавлен в Chrome Desktop (Windows, macOS, Linux, Chrome OS) на основе официальной спецификации битового потока», – говорится в обновлении статуса Google.

Кодек AV1 был официально выпущен в начале этого года. Facebook и YouTube планируют начать использовать формат AV1 для передачи потокового видео в HTML5 совместимые браузеры уже в самое ближайшее время. В компании Netflix также намерены использовать AV1 для передачи потокового видео. Появление первых телевизоров и сет-топ-боксов с аппаратной поддержкой AV1 следует ожидать уже в 2019 году, а их массовая продажа начнётся в 2020.

Ранее в компании Mozilla заявляли о том, что кодек AV1 уменьшает размеры файлов на 25-35% в сравнении с HEVC и VP9. По оценкам Bitmovin, его эффективность на 30-40% выше, чем у VP9 и HEVC. Однако некоторые не согласны с данным утверждением и заявляют, что кодек AV1 обеспечивает лишь небольшие улучшения производительности, параллельно требуя наличия более мощной аппаратной части для компрессии и декомпрессии. Впрочем, открытый исходник и отсутствие роялти не может не радовать потребителей и игроков отрасли, которые уже пострадали от катастрофы с лицензированием HEVC.

По мере того, как web-браузеры начинают обеспечивать поддержку кодека AV1, мы входим во вторую фазу принятия данного стандарта, обозначенную в дорожной карте, которая была утверждена Альянсом открытых медиа ранее в этом году. Кодек AV1 был создан для того, чтобы обеспечивать поддержку компрессии видео всех разрешений – начиная от SD и до 8K HDR, а также того, что последует за ним.

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