Vodafone Украина обеспечил 4G-покрытие 10 морских курортов на побережье Черного и Азовского морей.

Воспользоваться связью четвёртого поколения можно на популярных курортах трех южных областей, а именно:

Одесская область: Затока, Каролино-Бугаз, Коблево;

Запорожская область: Кирилловка и Бердянск;

Херсонская область: Скадовск, Железный Порт, Геническая Горка, Счастливцево и Стрелковое.

Всего на сегодняшний день 31% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия 4G-интернета включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую и Закарпатскую области. Оператор продолжает активное строительство сети.

После запуска 4G-абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HDTV, онлайн-игры, облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Напомним, на прошлой неделе на курортах Запорожской области начала работать 4G-связь от компании Киевстар.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.