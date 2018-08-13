ПОДЕЛИТЬСЯ
DVB-T2
Немецкая технологическая компания Rohde & Schwarz предоставила инфраструктуру для недавно проведенного в Австралии тестового телевизионного вещания в стандарте DVB-T2.

Целью теста, проведенного совместно компаниями Free TV, ABC и SBS в районе города Сидней, была проверка эффективности технологии нового поколения DVB-T2 в Австралии.

Компания Rohde & Schwarz предоставила передатчики, ретрансляторы, а также тестовое оборудование, необходимое для проведения эксперимента. В частности – передатчик R&S TLU9 50 W, анализатор R&S ETL TV и центр тестового вещания R&S BTC.

Как заявили в компании, при проведении тестов были приложены все усилия для того, чтобы тестовое вещание никак не повлияло на трансляцию регулярных программ.

Технология DVB-T2 рассматривается в качестве стандарта, который придёт на смену нынешнему стандарту телевидения DVB-T уже в среднесрочной перспективе. В сочетании с новыми технологиями компрессии, стандарт DVB-T2 способен обеспечить передачу и приём программ в разрешении 4K.

«Бесплатное эфирное телевидение является способом доступа к телевизионному контенту для 99% населения Австралии – более 20 миллионов жителей страны смотрят его еженедельно, – говорит генеральный директор Broadcast Australia Питер Ламбурн. – Проведение данного теста стало важной составляющей процесса, который в итоге должен привести к тому, что со временем система наземного эфирного телевидения должна быть готова к переходу на новую стадию эволюции – с возможностью обеспечения зрителю доступа к программам наилучшего качества».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияКатарцы выкупили у французского оператора спутник Eutelsat 28B за €135 млн
Следующая публикацияHBO запускается в странах Балтии
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА