Компания Eutelsat продаёт свою долю в совместном предприятии, которое управляет спутником, предоставляющим услуги клиентам на Ближнем Востоке.

Спутник Eutelsat 25B, который прежде компания делила с катарской компанией Es’hailSat, отныне будет полностью принадлежать катарцам, которые смогут теперь получать прибыль ещё от 15 транспондеров, прежде находившихся в управлении компании Eutelsat. Цена сделки – 156,84 млн. долларов (135 млн евро).

В расположенной в Париже компании Eutelsat заявляют, что по итогам года, закончившегося 30 июня, спутник, расположенный в орбитальной позиции 25,5 градуса восточной долготы, принёс доход в размере 16 миллионов евро.

По сути, спутник E-25B/Es’hail-1 расположен рядом с важной «горячей точкой» компании Arabsat – орбитальной позицией 26 градусов восточной долготы.

Как отмечают в компании Eutelsat, «Отчуждение этого непрофильного актива соответствует стратегии компании Eutelsat по оптимизации портфеля бизнес-проектов в свете политики увеличения размеров прибыли. Это не влияет на цели, поставленные компанией Eutelsat в сфере получения прибыли, которые находятся на постоянном периметре, и станет предметом поглощения целевым показателем рентабельности EBITDA Группы. Дискреционная цель денежного оборота исключает влияние отчуждения».

Спутник Eutelsat 25B, построенный для совместного предприятия компанией Space Systems/Loral, был запущен в космос в августе 2013 года, а его плановый срок эксплуатации составляет минимум 15 лет. На спутнике имеется 32 транспондера Ku-диапазона и 14 транспондеров Ka-диапазона.

До конца текущего года катарская компания Es’hailSat планирует запустить свой второй спутник.

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