10 августа 2018 года Киевстар подключил к высокоскоростному мобильному интернету по технологии 4G/LTE курорты Запорожской области: Бердянск, Кирилловку и еще 31 населенный пункт.

Кроме Бердянска и Кирилловки, высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения теперь доступен для 155 000 жителей, а также для отдыхающих в Приморске, Набережном, Новопетровцах, Мироновке и других курортных городах, полный перечень которых уже есть на сайте компании.

Таким образом, доступ к мобильному интернету по технологии 4G/LTE уже получили абоненты Киевстар в 2251 населенных пунктах. А количество абонентов по всей Украине, которые воспользовались услугой 4G, уже превысило 1,6 млн человек. Они использовали более 7500 терабайт мобильного интернета, которых хватит, например, на 593 года просмотра видео в высоком качестве или на прислушивание музыки в течение 7716 лет.

Доступ к услугам по технологии 4G/LTE предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы, согласно их действующим тарифным планам. Напомним, что для использования 4G нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту.

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