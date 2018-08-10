IAB Hackaton: найдены идеи для верификации данных к выборам Президента Украины-2019

30 часов подряд продолжался третий Хакатон Независимой ассоциации телерадиовещателей IAB Hackaton Broadcast Lab, который состоялся в Киеве. Его целью было создать идеи проектов, которые превратятся в продукты, помогающие населению Украины делать сознательный выбор на выборах.

Участники IAB Hackaton – программисты, дизайнеры, веб-разработчики, идеологи, социологи, которые смогли создать продукт, информирующий избирателей о важнейшей информации и развивающий критическое мышление.

Исполнительная директор Независимой ассоциации телерадиовещателей (НАМ) Екатерина Мясникова убеждена, что граждане находятся в информационном бесконечном шуме – именно поэтому верификация информации позволит отличить правду ото лжи, манипуляции от реальности, ведь фальсификация информации является, по сути, вызовом не только для Украины. Она отметила, что верификация информации очень важна сейчас не только для медиа, но в целом для общества.

«Если за эти два дня возникнет проект, который поможет немножко больше быть информированными – это будет неимоверное достижение, я надеюсь на ваши инновационные идеи и подходы», – добавила Екатерина.

Результатом двух дней Хакатон стала работа 7 команд. Все проекты оценивались жюри по следующим критериям: польза, адаптивность, реализация, уникальность, инновационность.

Победу в третьем IAB Hackathon одержала команда «Антикоррупционер» со стартапом – «Знай своего чиновника», который решает проблему верификации данных электронных деклараций чиновников.

Участники «Антикоррупционер» увидели пробелы в верификации данных в государственном секторе и создали сервис, который верифицирует данные с электронных деклараций политиков и государственных служащих. Пользователи получают уже проанализированные и интерактивные материалы.

Команда-победитель получила 5000 долларов на реализацию своего проекта. Надеемся, что именно этот продукт поможет большинству избирателей сделать осознанный выбор на выборах Президента Украины, которые ожидают нас уже в 2019 году.

Среди других проектов, которые были представлены на Хакатоне, интересными и инновационными являются:

Команда Well Run создала платформу видеофиксации нарушений на выборах. Этот проект позволит решить проблему правонарушений на участках и во время голосования на дому. Сервис будет открытым для граждан, и сотрудничать с ЦИК.

VODIENCE для решения проблемы верификация данных к выборам Президента Украины команда предлагает проект привлечения молодежи в политическую жизнь страны. Сам продукт будет представлен в формате виртуальной игровой платформы, где пользователи смогут участвовать в избирательном процессе, взаимодействуя друг с другом.

Участники DIBRIDGE разработали платформу Ukrainian DNN, которая призвана помогать украинцам выявлять, какие новости, статьи и материалы являются достоверными и могут вызывать доверие. С помощью технологии blockchain журналисты получают защищенное пространство для публикаций, а пользователи проверенную информацию.

Участники следующей команды предлагают проект MiyVybir. Платформа будет информировать избирателей о кандидатах, избирательном процессе, текущей социальной активности кандидата, анализ его политических обещаний и контакт с ним.

В течение двух дней с командами Хакатона работали менторы с опытом в медиа, digital, избирательных кампаниях, прогрессивных мультимедийных проектах, разработки веб-проектов. Участников ждали чек-поинты, инновационные идеи, креативные решения и много работы:

• Екатерина Мясникова, исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещателей.

• Наталья Беднарская, digital директор Независимая ассоциация телерадиовещателей;

• Игорь Мельниченко, руководитель разработки спецпроектов web studio Vintage;

• Евгений Шаравара, HR at web studio Vintage;

• Павел Новиков, журналист, медиаменеджер, общественный деятель;

• Вероника Кобзистая, PR-консультант государственных проектов и политических лидеров;

• Дмитрий Федоренко, Founder «Наш Киев».

Напомним, IAB Hackathon состоялся 4-5 августа в Киеве. Это событие стало возможным благодаря финансовой поддержке Швеции и Агентства США по международному развитию через Интерньюс. Информационные партнеры – «Детектор медиа», Mediasat, Reklamaster.

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