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Canaan Creative Mining TV
Иллюстрация: Cointelegraph

Компания Canaan Creative – производитель интегральных микросхем специального применения (ASIC) для майнинга – представила новый продукт. Это телевизор, процессор и программное обеспечение которого может использоваться для майнинга криптовалюты.

В компании Canaan Creative решили положить начало новой эры в сфере майнинга криптовалюты. С этой целью компания разработала устройство для майнинга, интегрированное в AvalonMiner Inside TV.

Как и любой другой современный телевизор, устройство управляется со смартфона или даже голосом. Пользователи устройства могут смотреть свои любимые фильмы в разрешении 4К на экране с диагональю 43 дюйма.

Для осуществления майнинга в устройстве будет установлен 16-нанометровый чип ASIC A3210. По словам разработчиков, производительность устройства составит 2.8 триллиона хеш/сек.

Помимо всего прочего, устройство может обеспечить вам реальную выгоду путём майнинга любой монеты «здесь и сейчас».

Разумеется, таким способом невозможно манить Биткойны. Телевизор майнит монеты от Canaan, за которые можно покупать контент и продукты на web-сайте производителя.

Телевизор вот-вот должен появиться в продаже, однако его стоимость пока не озвучена.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.