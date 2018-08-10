Компания Canaan Creative – производитель интегральных микросхем специального применения (ASIC) для майнинга – представила новый продукт. Это телевизор, процессор и программное обеспечение которого может использоваться для майнинга криптовалюты.

В компании Canaan Creative решили положить начало новой эры в сфере майнинга криптовалюты. С этой целью компания разработала устройство для майнинга, интегрированное в AvalonMiner Inside TV.

Как и любой другой современный телевизор, устройство управляется со смартфона или даже голосом. Пользователи устройства могут смотреть свои любимые фильмы в разрешении 4К на экране с диагональю 43 дюйма.

Для осуществления майнинга в устройстве будет установлен 16-нанометровый чип ASIC A3210. По словам разработчиков, производительность устройства составит 2.8 триллиона хеш/сек.

Помимо всего прочего, устройство может обеспечить вам реальную выгоду путём майнинга любой монеты «здесь и сейчас».

Разумеется, таким способом невозможно манить Биткойны. Телевизор майнит монеты от Canaan, за которые можно покупать контент и продукты на web-сайте производителя.

Телевизор вот-вот должен появиться в продаже, однако его стоимость пока не озвучена.

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