Пользователи, предпочитающие пиратский способ получения контента легальным видео-платформам, активно способствуют тому, что пиратство с использованием пиринговых (P2P) сетей остаётся наиболее распространённым способом доступа к нелегальным копиям фильмов и телепрограмм.

Новое исследование, проведенное компанией Irdeto при участи партнёров, имеющих опыт в web-аналитике, показывает, что рост пиратства видео во всемирной паутине лишь усугубляет общую проблему с пиратством фильмов и телепрограмм, а не вытесняет пиратство в P2P сетях.

В целом популярность web-сайтов с пиратским видео растёт параллельно с P2P, чему способствуют визиты «случайных пиратов», которые посещают как легальные, так и пиратские ресурсы. В 2017 году пять из десяти заходов в месяц таких «случайных» пиратов на пиратские сайты были заходами на сайты с видео.

Впрочем, в том же 2017 году восемь из десяти заходов «убеждённых пиратов» (то есть, тех, кто не посещает сайты с легальным потоковым контентом) на пиратские ресурсы были заходами на P2P сайты.

Исследование также показало, что на долю P2P сайтов приходилось 70% от общей активности на платформах с видео и P2P платформах. Такая модель поведения привела к тому, что в 2017 году по всему миру ежемесячно отмечалось в среднем по 800 миллионов скачиваний с P2P сайтов. Кроме того, активность использования P2P в наиболее пиратских странах – среди которых, в частности, Россия, Индия, Бразилия, Нидерланды и США – либо оставалась стабильной, либо увеличивалась. Исследование указывает на то, что сайты с видео содержат высокий процент (до 28%) высококачественного видео-контента с P2P.

«Многие прогнозировали, что P2P пиратство отступит перед потоковым пиратством и прямыми загрузками, однако, уже понятно, что этого не случилось. P2P пиратство по-прежнему представляет собой огромную угрозу для отрасли, в которой проблема пиратства становится всё более серьёзной, – говорит вице-президент компании Irdeto по вопросам кибер-безопасности Питер Коссак. – Несмотря на то, что увеличение пропускной способности каналов и рост популярности социальных медиа способствовали росту пиратства в сфере распространения контента – в особенности в случае с прямыми трансляциями спортивных событий – ясно, что и другие формы пиратства так скоро не отойдут в прошлое. Это должны учитывать владельцы контента и держатели прав при разработке стратегий безопасности».

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