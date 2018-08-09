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Пользователи, предпочитающие пиратский способ получения контента легальным видео-платформам, активно способствуют тому, что пиратство с использованием пиринговых (P2P) сетей остаётся наиболее распространённым способом доступа к нелегальным копиям фильмов и телепрограмм.

Новое исследование, проведенное компанией Irdeto при участи партнёров, имеющих опыт в web-аналитике, показывает, что рост пиратства видео во всемирной паутине лишь усугубляет общую проблему с пиратством фильмов и телепрограмм, а не вытесняет пиратство в P2P сетях.

В целом популярность web-сайтов с пиратским видео растёт параллельно с P2P, чему способствуют визиты «случайных пиратов», которые посещают как легальные, так и пиратские ресурсы. В 2017 году пять из десяти заходов в месяц таких «случайных» пиратов на пиратские сайты были заходами на сайты с видео.

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Впрочем, в том же 2017 году восемь из десяти заходов «убеждённых пиратов» (то есть, тех, кто не посещает сайты с легальным потоковым контентом) на пиратские ресурсы были заходами на P2P сайты.

Исследование также показало, что на долю P2P сайтов приходилось 70% от общей активности на платформах с видео и P2P платформах. Такая модель поведения привела к тому, что в 2017 году по всему миру ежемесячно отмечалось в среднем по 800 миллионов скачиваний с P2P сайтов. Кроме того, активность использования P2P в наиболее пиратских странах – среди которых, в частности, Россия, Индия, Бразилия, Нидерланды и США – либо оставалась стабильной, либо увеличивалась. Исследование указывает на то, что сайты с видео содержат высокий процент (до 28%) высококачественного видео-контента с P2P.

«Многие прогнозировали, что P2P пиратство отступит перед потоковым пиратством и прямыми загрузками, однако, уже понятно, что этого не случилось. P2P пиратство по-прежнему представляет собой огромную угрозу для отрасли, в которой проблема пиратства становится всё более серьёзной, – говорит вице-президент компании Irdeto по вопросам кибер-безопасности Питер Коссак. – Несмотря на то, что увеличение пропускной способности каналов и рост популярности социальных медиа способствовали росту пиратства в сфере распространения контента – в особенности в случае с прямыми трансляциями спортивных событий – ясно, что и другие формы пиратства так скоро не отойдут в прошлое. Это должны учитывать владельцы контента и держатели прав при разработке стратегий безопасности».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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