Индийское правительство обозначило 2022 год как дату запуска в стране технологии 5G – государство продолжает пытаться догнать в этом секторе лидеров азиатского рынка – Южную Корею, Китай и Японию.

В интервью изданию Bloomberg секретарь регулятора по вопросам телекоммуникаций Аруна Сундараджан заявила, что запуск технологии 5G в Индии состоится в 2022 году – спустя два-три года после запуска подобных сетей региональными лидерами – Южной Корей, Китаем и Японией.

Южная Корея и Япония планируют запустить данную технологию в 2019 году, а Китай присоединится к ним в 2020.

По словам Сундараджан, индия ещё не готова к 5G, и «запуск технологии в стране будет стимулироваться не предложением, а спросам, и остальная индустрия должна будет подготовиться к этому».

Индийские операторы по-прежнему вовлечены в агрессивную ценовую войну на рынке услуг 4G, которая была спровоцирована вхождением на рынок два года тому компании Reliance Jio.

Страна, являющаяся вторым после Китая по размерам рынком мобильных услуг в мире, обычно отстаёт от трёх ведущих стран Азии в вопросах запуска современных технологий, однако, нынешний премьер-министр Индии, Нарендра Моди, активно поддерживает развитие в стране рынка цифровых услуг.

Внедрение технологии 5G станет существенным шагом на пути реализации плана Моди, получившего название «Цифровая Индия», поскольку данная технология позволит расширить покрытие сетей скоростного широкополосного интернета с низкой степенью задержки и поможет в реализации планов по созданию смарт-городов.

«Если мы хотим строить смарт-города, нам, безусловно, потребуется соответствующая инфраструктура для этого», – добавляет Сундараджан.

В интервью Bloomberg аналитик компании Sanford C. Bernstein Кристофер Лейн заявил, что небольшое отставание от Индии в сфере 5G может оказаться полезным для страны в долгосрочной перспективе.

«Для Индии выгодно, чтобы Китай запустил данную технологию, что позволит обеспечить масштаб и объёмы доступных 5G гарнитур на рынке», – заявил он.

На прошлой неделе Индийский регулятор телекоммуникаций (TRAI) выступил с предложением о выделении частот для 5G в диапазоне 3.6 ГГц, однако, по прогнозам, цены останутся высокими по международным стандартам. Дата проведения аукциона частот пока неизвестна.

Параллельно с подготовкой к запуску 5G, согласно информации Bloomberg, Индия также планирует увеличить к 2022 году длину своих волоконных сетей до 2,5 миллиона километров – с 1,5 миллиона по состоянию на сегодняшний день.

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