Новое исследование мирового лидера в цифровой безопасности Irdeto еще раз доказало, что если пират собирает плату через уважаемые платежные системы, то доверие к нему растет, и бизнес идет значительно лучше. Это означает, что такие сильные бренды, как Visa, Mastercard, PayPal и другие, несут частичную ответственность за процветание нелегальных платных сервисов. Они становятся частью создаваемой ими репутации.

«Нелегальные стриминговые провайдеры становятся все более изощренными, с красивыми сайтами и рекламой, с безопасными платежными средствами и гарантиями возврата денег. Пользователям часто трудно разобраться, подписываются они на легальную или незаконную услугу», – сказано в статье Марка Мулдери, вице-президента Irdeto по кибербезопасности. на сайте Irdeto.

Пиратские провайдеры IPTV довольно вольготно чувствуют себя, открыто собирая плату за ворованный контент. Этому способствуют авторитетные бренды финансовых услуг.

Irdeto изучили 400 сайтов пиратских IPTV стриминг провайдеров и обнаружили, что 76% открыто предлагают оплатить свои услуги через Visa, Mastercard и PayPal.

Данные, опубликованные Irdeto, говорят о том, что Visa и Mastercard – каждый – составляет по 21% от всех способов оплаты на пиратских сайтах. PayPal – это 9% всех оплат. 4% – у криптовалют.

Логотипы этих систем стоят и на легальных провайдеров телевидения. Что путает пользователей.

«Однозначно пришло время платежным платформам поддержать легальные медиаплощадки, проводя тщательную проверку и прекратив поддержку пиратских IPTV провайдеров», – пишет Марк Мулдери.

И легальные медиабренды могут надавать на операторов платежей, пригрозив сократить связи с ними.

Это уже не первый публичный призыв платежным системам прекратить заниматься бизнесом с онлайн-мошенниками. И это работает, все больше нарушающих права интеллектуальной собственности отрезаны от основных платежных систем по запросам правообладателей.

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