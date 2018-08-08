«1+1 медиа» расширила количество телеканалов на своей VOD-платформе и планирует ввести платную подписку

«1+1 медиа» расширила количество телеканалов на своей VOD-платформе и планирует ввести платную...

Группа компаний «1+1 медиа» запустила ретрансляцию в интернете прямых эфиров популярных украинских телеканалов «Громадське ТБ», ZIK, «8 канал» и «24 канал». Онлайн-вещание будет происходить на платформе 1+1 video через видеоплеер медиахолдинга.

Упомянутые телеканалы станут не первыми вещателями, эфир которых «1+1 медиа» показывает в интернете. Ранее медиагруппа запустила онлайн-трансляцию телеканала «UA: Перший». Эксперимент оказался удачным и получил хорошие отзывы от зрителей проектов «1+1 медиа» в интернете. Теперь медиахолдинг нацелен на расширение предложения украинского live-контента.

«Мы видим спрос на линейное вещание в интернете, поэтому открыты для сотрудничества с украинскими телеканалами, которые производят качественный продукт. Наша цель – создать дополнительную ценность 1+1 video в виде удобного ресурса для просмотра профессионального телевизионного контента в интернете», – отмечает Анна Ткаченко, директор-диджитал направления «1+1 медиа».

Пока что просмотр онлайн-трансляций будет ограниченным по времени. До конца 2018 года медиагруппа планирует ввести платную подписку и расширить доступ к контенту телеканалов в интернете в формате 24/7.

Сегодня видеобиблиотека платформы 1+1 video насчитывает более 17 тыс. часов контента. Кроме того, VOD-сервис медиагруппы транслирует прямые эфиры 7 собственных телеканалов: 1+1 international, «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ», а также 5 партнеров-вещателей, в числе которых ZIK, «UA: Перший», «Громадське ТБ», «24 канал» и «8 канал».

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