Платное телевидение — рынок продаж «надолго». Как этим воспользоваться сейчас

Окно возможностей для провайдеров платного ТВ, связанное с отключением аналога, постепенно закрывается. Люди ищут и находят новый способ получать свое любимое домашнее развлечение. Они переключаются на того или иного провайдера. И эта покупка — надолго.

Каковы особенности рынка долгосрочных продаж и конкретно — рынка платного телевидения, объясняют тренеры специального модуля Академии роста для провайдеров платного ТВ от StarLight Digital. Этот модуль посвящен как раз маркетингу в условиях отключения аналогового сигнала.

Директор по стратегии Havas Group Ukraine Наталья Деянова объясняет, что рынки долгосрочных продаж сами по себе очень разные, но рынок платного ТВ — особенный. «Квартира, автомобиль, стиральная машина, смартфон — все это долгосрочные покупки. Однако модели потребительского выбора, циклы использования товара, триггеры, которые заставляют человека совершить очередную долгосрочную покупку того же самого товара — отличаются кардинально.

В этом смысле рынок платного телевидения — очередное исключение в своем исключительном ряду.

Большинство потребителей в нашей небогатой стране готовы выкладывать дополнительные сотни долларов за логотип и имя конкретного бренда на корпусе смартфона, на который они же потом каждый день смотрят. Это — сила бренда, который, кстати, после покупки видимо присутствует в жизни человека.

Платное телевидение — рынок коммодити, при этом слабо брендированный. Платить ”больше” за услуги ТВ-провайдера готовы очень немногие. Бренды компаний провайдеров — довольно слабые, потому что провайдерам кажется, что бренд — неприоритетный инструмент привлечения потребителей. Цена, промо, несистемная реклама — приоритетные.

И к тому же после того, как ты однажды выбрал своего провайдера, иногда никто, кроме тебя, принявшего решение и оплачивающего услуги, даже не знает, кто поставляет ему телеконтент.

Естественно, абоненты привыкли думать, что платное телевидение — по определению value-for-money. Что провайдеры телевидения — это такие невидимые службы доставки телевидения, про которые имеет смысл вспоминать, только когда с доставкой возникают проблемы.

Специфика рынка платного ТВ — не в том, что продажи на нем долгосрочны. А в том, что маркетинговая политика провайдеров — чрезмерно краткосрочная. Такой вот парадокс».

С отношением к провайдингу платного телевидения, как к коммодити, согласен и Илья Рейниш, руководитель отдела продаж образовательной платформы LABA и владелец OnlyTop. «В моем понимании, клиенту сложно выбрать компанию-поставщика, так как услуга по факту у всех одинаковая».

И поэтому на первое место выходят отношения между покупателем и продавцом.

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