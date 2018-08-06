Как известно, осенью текущего года украинские медиагруппы намерены закодировать спутниковый сигнал своих телеканалов.

По словам Ярослава Пахольчука, исполнительного и финансового директора «1+1 медиа», кодирование состоится не ранее ноября 2018 года. Он также сообщил, что медиагруппы уже нашли партнёров, которые обеспечат поставку в Украину партии специальных приставок для приёма и декодирования зашифрованного спутникового сигнала их телеканалов.

В связи с этим, Mediasat решил провести опрос среди своих читателей с целью выяснить, как вы поступите после кодирования медиагруппами спутникового сигнала в Verimatrix, если до этого просматривали открытые телеканалы с «Горыныча»?

Вы владелец спутниковой системы «Горыныч» (Astra+HotBird+Amos). Украинские медиагруппы с завтрашнего дня закодировали спутниковый сигнал в Verimatrix. Ваши действия? Приобрету новый тюнер с Verimatrix и буду платить ежемесячную абонплату за просмотр

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Приобрету новый тюнер с Verimatrix и буду платить ежемесячную абонплату за просмотр 4%, 14 голосов 14 голосов 4% 14 голосов - 4% из всех голосов Всего голосов: 359 Архив опросов × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Приобрету новый тюнер с Verimatrix и буду платить ежемесячную абонплату за просмотр

Куплю недорогой цифровой эфирный тюнер с доступом к просмотру 32 бесплатных каналов

Настрою доступ к IPTV на Smart TV или куплю OTT приставку и буду смотреть сотни каналов за символическую оплату

Ничего не сделаю, продолжу смотреть «Горыныч» (то, что осталось из бесплатных каналов)

Перенастрою свое антенное хозяйство на другой спутник, благо есть что смотреть × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

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