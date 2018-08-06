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Опрос / Poll
Как известно, осенью текущего года украинские медиагруппы намерены закодировать спутниковый сигнал своих телеканалов.

По словам Ярослава Пахольчука, исполнительного и финансового директора «1+1 медиа», кодирование состоится не ранее ноября 2018 года. Он также сообщил, что медиагруппы уже нашли партнёров, которые обеспечат поставку в Украину партии специальных приставок для приёма и декодирования зашифрованного спутникового сигнала их телеканалов.

В связи с этим, Mediasat решил провести опрос среди своих читателей с целью выяснить, как вы поступите после кодирования медиагруппами спутникового сигнала в Verimatrix, если до этого просматривали открытые телеканалы с «Горыныча»?

Вы владелец спутниковой системы «Горыныч» (Astra+HotBird+Amos). Украинские медиагруппы с завтрашнего дня закодировали спутниковый сигнал в Verimatrix. Ваши действия?
Результаты

 

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