Как известно, осенью текущего года украинские медиагруппы намерены закодировать спутниковый сигнал своих телеканалов.
По словам Ярослава Пахольчука, исполнительного и финансового директора «1+1 медиа», кодирование состоится не ранее ноября 2018 года. Он также сообщил, что медиагруппы уже нашли партнёров, которые обеспечат поставку в Украину партии специальных приставок для приёма и декодирования зашифрованного спутникового сигнала их телеканалов.
В связи с этим, Mediasat решил провести опрос среди своих читателей с целью выяснить, как вы поступите после кодирования медиагруппами спутникового сигнала в Verimatrix, если до этого просматривали открытые телеканалы с «Горыныча»?
Вы владелец спутниковой системы «Горыныч» (Astra+HotBird+Amos). Украинские медиагруппы с завтрашнего дня закодировали спутниковый сигнал в Verimatrix. Ваши действия?
Перенастрою свое антенное хозяйство на другой спутник, благо есть что смотреть 37%, 132 голоса
132 голоса37%
132 голоса - 37% из всех голосов
Настрою доступ к IPTV на Smart TV или куплю OTT приставку и буду смотреть сотни каналов за символическую оплату 28%, 102 голоса
102 голоса28%
102 голоса - 28% из всех голосов
Ничего не сделаю, продолжу смотреть «Горыныч» (то, что осталось из бесплатных каналов) 19%, 68 голосов
68 голосов19%
68 голосов - 19% из всех голосов
Куплю недорогой цифровой эфирный тюнер с доступом к просмотру 32 бесплатных каналов 12%, 43 голоса
43 голоса12%
43 голоса - 12% из всех голосов
Приобрету новый тюнер с Verimatrix и буду платить ежемесячную абонплату за просмотр 4%, 14 голосов
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