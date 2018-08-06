На рынок вышли свободные абоненты аналога – кто заберет их?

9 и 10 августа — специальный модуль Академии роста для провайдеров платного ТВ от StarLight Digital, посвященный отключению аналогового телевидения

Есть много определений маркетинга. Но в августе 2018 на рынке платного телевидения Украины маркетинг значит только одно: БОРЬБА ЗА АБОНЕНТА при ОТКЛЮЧЕНИИ АНАЛОГА.

«У вас пропал сигнал? Позвоните нам». Такие объявления висят сейчас повсеместно на подъездах многоэтажек.

Мы спросили экспертов рынка, куда перейдут аналоговые домохозяйства. Общее мнение — в большинстве своем это будет тот или иной оператор платного ТВ. Но кто именно, какое предложение выберет абонент, и, главное, как на это повлиять?

Об инструментах привлечения новых абонентов провайдеры платного телевидения смогут узнать на специальном модуле Академии роста от StarLight Digital, посвященном отключению аналогового телевидения. Он состоится 9 и 10 августа 2018 года.

Руководитель отдела продаж образовательной платформы LABA и владелец OnlyTop Илья Рейниш охватит тему «Построение отдела продаж, или Как за месяц увеличить оборот в 2 раза».

Оксана Слюсарчук, бизнес маркетинг менеджер компании Philips усилит эту тему знаниями о том, как стать выбором №1 для потребителя. Здесь вы узнаете основы работы сервисной компании.

Чтобы в этот критически важный для бизнеса период вся команда сработала максимально эффективно, ее нужно правильно настроить. О том, как это сделать, расскажет эксперт по персональной эффективности и организационный коуч Николай Сапсан. «Как ОТНОШЕНИЕ сотрудников к работе влияет на маркетинг» — так звучит тема тренинга Николая. За плечами Николая 26 лет предпринимательства и 40 тысяч часов тренинговой практики. Что вкладывается в понятие «отношение к работе», как оно влияет на производительность каждого сотрудника и команды в целом. Как управление отношением к работе и корпоративной культурой увеличивает результативность маркетинговых программ и влияет на все бизнес процессы.

Директор по стратегии Havas Group Ukraine Наталья Деянова еще раз прочитает свой звездный тренинг «”Холодная война” за абонентов: привычные тактики наступления и неочевидные возможности коммуникационных стратегий для своевременного “подогрева”». В нем будут учтены вопросы участников предыдущего тренинга.

Ситуация «смены потребительской привычки» на рынках происходит нечасто. Потребитель инерционен и на более «коротких» покупках, типа продуктов питания. Что уж говорить про провайдера телевидения. Поэтому сложившаяся ситуация уникальна, и ею нужно пользоваться.

Резюмируя. Поздравляю, коллеги: освободился рынок в больше 2 миллионов покупателей. Они точно будут переключаться на другой тип приема телесигнала. Но на какой? И, главное, как сделать так, чтобы их выбором бренда платного ТВ стали ваш бренд? Об этом – на Академии роста.

Регистрация на тренинг: https://goo.gl/forms/oi6jWFaKmOQy7Aan2

Вырастим рынок платного телевидения вместе.

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