Ассоциация HbbTV представила Версию 2018-2 набора для проведения тестов

Ассоциация HbbTV – глобальный инициативный проект, занимающийся разработкой открытых стандартов для доставки на подключаемые телевизоры и сет-топ-боксы контента через широковещательные и широкополосные сети, сообщает о публикации новой версии набора для проведения тестов на соответствие.

Это второй и наиболее важный из трёх ежегодных выпусков набора. Выпуск носит название v2018-2 и включает в себя 75 новых утверждённых тестов и 107 исправленных по итогам изучения отзывов пользователей и переутверждённых тестов.

«Свежий выпуск иллюстрирует приверженность Ассоциации HbbTV делу обеспечения максимальной надёжности и многогранности предоставляемых зрителю услуг в условиях современной развитой телевизионной среды», – говорит председатель правления Ассоциации HbbTV Винсент Гривет (TDF).

Выпуск v2018-2 включает в себя различные отдельные тестовые возможности для всей спецификации 2.0.1 и в особенности таких её наиболее ярких особенностей, как DASH, HTML5 и субтитры; таким образом, он позволяет проверять на соответствие устройства, совместимые с 2.0.1. В целом в состав тестового набора HbbTV теперь входит без малого 2 000 тестов.

Тестовый набор доступен на безоплатной основе всем членам HbbTV, а также может использоваться организациями, не являющимися членами Ассоциации, через один из зарегистрированных тестовых центров HbbTV.

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