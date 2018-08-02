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Ассоциация HbbTV представила Версию 2018-2 набора для проведения тестов

Борис Скуратовский
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HbbTV

Ассоциация HbbTV – глобальный инициативный проект, занимающийся разработкой открытых стандартов для доставки на подключаемые телевизоры и сет-топ-боксы контента через широковещательные и широкополосные сети, сообщает о публикации новой версии набора для проведения тестов на соответствие.

Это второй и наиболее важный из трёх ежегодных выпусков набора. Выпуск носит название v2018-2 и включает в себя 75 новых утверждённых тестов и 107 исправленных по итогам изучения отзывов пользователей и переутверждённых тестов.

«Свежий выпуск иллюстрирует приверженность Ассоциации HbbTV делу обеспечения максимальной надёжности и многогранности предоставляемых зрителю услуг в условиях современной развитой телевизионной среды», – говорит председатель правления Ассоциации HbbTV Винсент Гривет (TDF).

Выпуск v2018-2 включает в себя различные отдельные тестовые возможности для всей спецификации 2.0.1 и в особенности таких её наиболее ярких особенностей, как DASH, HTML5 и субтитры; таким образом, он позволяет проверять на соответствие устройства, совместимые с 2.0.1. В целом в состав тестового набора HbbTV теперь входит без малого 2 000 тестов.

Тестовый набор доступен на безоплатной основе всем членам HbbTV, а также может использоваться организациями, не являющимися членами Ассоциации, через один из зарегистрированных тестовых центров HbbTV.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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