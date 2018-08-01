«Медиа Группа Украина» арендовала у Eutelsat транспондеры для вещания каналов DTH-платформы Xtra TV

Со спутника EUTELSAT 9B ( 9° в.д. ) транслируется восемь тематических пакетов каналов, приём которых доступен на всей территории Украины.

Компания Eutelsat Communications подписала многолетний контракт с «Медиа Группой Украина», предусматривающий предоставление последней в пользование нескольких транспондеров на спутнике EUTELSAT 9B для трансляции пакетов телеканалов.

Используя покрытие Украины направленным лучом спутника EUTELSAT 9B, «Медиа Группа Украина» будет транслировать сигнал платформы Xtra TV – одной из ведущих в Украине платных DTH-платформ. Её подписчикам доступно более 60 телеканалов (19 из которых передаются в стандарте HD), собранных в восемь тематических пакетов для любой аудитории.

Платформа Xtra TV – единственная украинская платформа платного ТВ, на которой транслируется два специализированных футбольных телеканала, которым принадлежат эксклюзивные права на трансляцию матчей Лиги чемпионов UEFA, Лиги Европы UEFA, Английской Премьер-лиги и Серии А. «Медиа Группа Украина» применяет во всех своих декодерах современную технологию кодирования, которая гарантирует доставку подписчикам эксклюзивного контента.

Директор компании Eutelsat по вопросам коммерции и развития Мишель Азибер говорит: «Мы рады представившейся нам возможности сотрудничать с «Медиа Группой Украина» ради расширения возможностей доступа к телевизионному контенту для зрителей Украины, что становится возможным благодаря заключению данного соглашения, значительно укрепляющего позиции спутника EUTELSAT 9B на этом важном для нас медиа-пространстве».

Директор «Медиа Группы Украина» по вопросам бизнеса и развития Алексей Куракин добавляет: «Спутниковые технологии играют ключевую роль в стратегии Медиа Группы Украина по развитию платного телевидения в нашей стране. Платформа Xtra TV выходит на новый этап своего развития, и вместе с компанией Eutelsat мы запустили лучшие премиальные телеканалы для подписчиков Xtra TV на этом новом для украинского рынка спутнике. Я уверен в том, что данное сотрудничество повлечёт за собой рост нашей аудитории».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.