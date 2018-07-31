TV Person, ч. 2: Валентин Коваль о Нацсовете

Вышла вторая часть видеопроекта TV Person с участием Валентина Коваля!

Как уже знают наши читатели, Mediasat запустил новый проект TV Person, героями которого становятся талантливые люди, которым есть что рассказать о себе, телевидении и телекоме.

Первым гостем TV Person стал Валентин Коваль – сейчас член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, а когда-то один из тех людей, кто создавал украинское телевидение, программу «Мелорама», каналы М1 и М2… Об этом, об украинской эстраде в контексте мировой истории музыки и о многом другом наш гость рассказал в беседе с Ириной Сахно, исполнительным редактором Mediasat.

Вторая часть беседы с Валентином Ковалем:

Первую часть беседы с господином Ковалем можно посмотреть по этому web-адресу.

Подписывайтесь на наш Youtube-канал, чтобы не пропустить новые видеоролики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.