Испанская Ла Лига (LaLiga), один из сильнейших европейских чемпионатов по футболу, и MEGOGO договорились о сотрудничестве — видеосервис получил эксклюзивные права на прямые трансляции всех матчей Испанской Футбольной Лиги и огромный объем сопутствующего видеоконтента на территории Украины.

Особый интерес украинских любителей футбола к Испанской Футбольной Лиге вызван и тем, что в преддверии сезона стало известно о переходе в Real Madrid CF Андрея Лунина — экс-голкипера луганской Зари.

Начиная с середины августа 2018 года, со стартом нового сезона LaLiga Santander(первый дивизион) — регулярного чемпионата Испании по футболу, пользователи MEGOGO смогут болеть за любимые испанские клубы.

Каждые выходные видеосервис будет транслировать все 10 матчей очередного тура в прямом эфире в HD качестве и с возможностью смотреть в записи. Поэтому украинские болельщики будут следить за всеми событиями LaLiga, в особенности за такими грандами как FC Barcelona и Real Madrid CF, Atletico Madrid CF, Seville FC, Valencia CF и др.

Вдобавок, зрители MEGOGO будут иметь доступ к огромному объему другого футбольного видеоконтента LaLiga — клипы, видеонарезки, обозрения, футбольные и околофутбольные сюжеты и многое другое.

Матчи Испанской Футбольной Лиги, как и других футбольных чемпионатов Европы доступны пользователям подписок Кино и ТВ «Оптимальная» и «Максимальная». Большая часть матчей будет озвучиваться украинскими комментаторами, в некоторых случаях – англоязычными.

LaLiga (Лига профессионального футбола в Испании) – спортивная ассоциация, основанная в 1984 году. Объединяет 42 команды, образующие первый и второй дивизион профессиональных команд Испании. Главный офис – в Мадриде. Ассоциация отвечает за проведение Испанской Футбольной Лиги (LaLiga Santander), чемпионата второго дивизиона (LaLiga 1l2l3 leagues) и телетрансляции матчей, которые в предыдущем сезоне 2017-2018 посмотрело 2,6 миллиарда телезрителей со всего мира. Ассоциация также руководит собственным Фондом и является единственной профессиональной футбольной лигой в мире, которая проводит чемпионат для футболистов с задержкой интеллектуального развития – LaLiga Genuine.

Отметим, в этом сезоне MEGOGO также продолжит трансляцию поединков французского и немецкого футбольных чемпионатов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.