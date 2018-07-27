В отчёте, подготовленном GSMA, говорится, что из-за высокой стоимости частот четыре миллиарда человек во всём мире по-прежнему лишены возможности выхода в сеть.

В GSMA выказывают озабоченность тем фактом, что высокая стоимость частот в развивающихся странах является одним из основных факторов, сдерживающих появление там доступной и качественной связи.

Согласно последнему отчёту GSMA, в конце 2017 года доступ к мобильному широкополосному Интернету имело 3.3 миллиарда человек по всему миру (44% от населения планеты) – таким образом, годовой прирост составил 300 миллионов.

В то же время, четыре миллиарда человек по-прежнему лишены возможности выхода в сети, и большинство этих людей живёт в странах с низким доходом населения.

Данные выводы основаны на анализе более 1 000 выделений частот в 102 странах мира в период с 2010 по 2017 год. В целом, в GSMA пришли к выводу о том, что частоты спектра в менее развитых странах примерно в три раза более дороги, чем в странах развитых, поскольку правительства – особенно, те, которые имеют высокие долги – стремятся максимизировать финансовую отдачу от лицензий, а не увеличить непрямую экономическую выгоду.

В GSMA утверждают, что в результате этого у мобильных операторов остаётся меньше средств на развитие сетевой инфраструктуры, а также что существует прямая связь между высокими ценами на частоты и плохим покрытием, а также низким качеством обслуживания. Среди прочих проблем называют отсутствие согласованной дорожной карты использования спектра и чётких правил проведения аукционов.

И всё это усугубляет цифровой разрыв, из-за которого беднейшие страны не могут воспользоваться преимуществами цифровой экономики.

«Подключение всех к сети не представляется возможным без более качественных политических дискуссий касательно принципов использования спектра, – говорит глава отдела использования частот в GSMA Бретт Тарнуцер. – На протяжении длительного периода успешность проведения аукционов частот определялась на основании того, насколько много денег было получено от их продажи, а не исходя из экономических и социальных выгод от подключения людей».

Политика использования спектра, приводящая к взвинчиванию цен и имеющая в своей основе краткосрочные цели несовместимая с нашими общими планами, направленными на предоставление более качественных и более доступных услуг мобильной широкополосной связи. Эта ценовая политика лишь ограничивает рост цифровой экономики и усложняет процесс искоренения нищеты, улучшения качества системы здравоохранения, обеспечения финансовых возможностей и гендерного равенства.

Вопросы, связанные с доступностью и стоимостью частот, являются одной из важнейших составляющих политики GSMA, однако, эти вопросы не ограничены исключительно развивающимися странами. Прошедший в 2000 году в Великобритании печально известный аукцион на частоты для 3G принёс правительству миллиардные доходы, однако, в итоге операторы столкнулись с нехваткой средств на постройку сетей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.