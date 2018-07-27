Три ведущих мобильных оператора из Южной Кореи объединились, чтобы сообщить о запуске на полуострове в марте 2019 первой службы мобильной связи в стандарте 5G, что, по всей видимости, сделает Южную Корею одной из первых в мире стран, обеспечивших возможность пользования на своей территории связью нового поколения.

SK Telecom, KT и LG U+ договорились по поводу сотрудничества ради совместного запуска своих сетей 5G во время так называемого «Корейского дня 5G», который, по данным местной прессы, намечен на март 2019 года. Как считает корейский министр науки Ю Ён Мин, данное сотрудничество между операторами поможет превратить Южную Корею в первую в мире 5G страну.

Запланированный на март 2019 года запуск технологии соответствует прогнозам, которые говорят о том, что первые 5G-совместимые смартфоны появятся в продаже в 2019 году. Ожидается, что первые такие устройства можно будет приобрести сразу же после их презентации на Всемирном съезде мобильных операторов, который состоится в феврале 2019 года.

Ожидается, что южнокорейский конгломерат Samsung Corp. станет одной из первых (если не первой) в мире компаний, которые начнут поставлять на рынок 5G совместимые смартфоны уже в 2019 году.

Также, как ожидается, компания обеспечит поставку оборудования, необходимого для создания сетей национальных операторов в обоих диапазонах – 28 и 3.5 ГГц.

Американские операторы – в частности, AT&T и Verizon – могут запустить несколько 5G зон на территории США ещё до марта 2019 года, когда это обещает сделать Южная Корея. Впрочем, размеры США почти в 100 раз превышают размеры Южной Кореи, поэтому на развёртывание сети 5G в США может уйти, по меньшей мере, три года, а то и больше.

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