В 2018 году объёмы смотрения видео в сети превысят по всему миру час в день. Таков свежий прогноз от принадлежащего Publicis медиа-агентства Zenith.

В докладе «Online Video Forecasts 2018», подготовленном фирмой Zenith, прогнозируется, что в текущем году потребители по всему миру будут ежедневно тратить по 67 минут на просмотр видео в сети – при 56 минутах в прошлом году.

Ожидается, что к 2020 году среднестатистический пользователь будет тратить 84 минуты в день на просмотр видео в сети – при этом наибольшие показатели будут демонстрировать зрители в Китае, России и Великобритании – по прогнозам, 105, 102 и 101 минуту в день соответственно.

В Zenith отмечают, что в 2017 году объёмы ежедневного потребления видео выросли во всём мире на 11 минут, и до 2020 года ежегодно будут расти на 9 минут.

«На долю онлайн-видео приходится практически весь прирост общего использования Интернета, и этот рост превышает общие объёмы потребления медиа, поэтому, по сути, онлайн-видео откусывает долю у традиционных медиа», – говорится в отчёте.

По оценкам экспертов Zenith, расходы на рекламу в онлайн-видео в 2017 году выросли на 20% – до отметки в 27 миллиардов долларов и вырастут в 2018 году ещё на 19%, а затем, до 2020 года, будут ежегодно расти в среднем на 17%. К 2020 году расходы на рекламу в онлайн-видео достигнут по прогнозам 43 миллиардов долларов.

По приблизительным подсчётам в 2015 году объёмы рынка рекламы в онлайн-видео составляли 10% от объёмов рынка телевизионной рекламы, а в 2017 году его доля составила 14%. К 2020 году, по подсчётам Zenith, расходы на рекламу в онлайн-видео составят 23% от суммы затрат на телевизионную рекламу.

«Онлайн-видео стимулирует глобальный рост потребления медиа, поскольку смартфоны со сверхскоростным подключением к сети сделали возможным доступ к высококачественному видео-контенту в процессе перемещения в пространстве, а смарт-телевизоры дают зрителю беспрецедентные возможности для просмотра видео в гостиных, – говорит глава отдела прогнозирования и глобальных исследований Zenith Джонатан Барнард. – Стремительный рост объёмов просмотра видео делает сектор онлайн-видео самым быстрорастущим рекламным форматом, создавая новые стратегические и творческие возможности. Бренды, у которых в настоящее время ещё нет стратегии продвижения в сферу онлайн-видео, должны подумать о разработке таковой».

Четвёртое издание ежегодного отчёта «Online Video Forecasts» (прогнозы рынка онлайн-видео) от Zenith охватило 59 ключевых рынков, учтя весь видео-контент, просматриваемый через интернет-соединения – включая платформы, принадлежащие вещателям – такие, как Hulu, подписные ОТТ-службы – такие, как Netflix, сайты обмена видео – такие, как YouTube, а также видео, просматриваемое в социальных сетях.

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