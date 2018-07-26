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SpaceX

Ранним утром 22 июля ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно запустила на орбиту с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, гигантский спутник связи Telstar-19 Vantage канадской компании Telesat.

Для запуска использовалась ракета Falcon 9 в версии «Block 5», и это стало вторым полётом ракеты данной конфигурации. Дополнительная мощность, которая обеспечивалась системой двигателей Full Thrust версии Block 5, оказалась очень кстати для подъёма на орбиту спутника Telstar-19, масса которого при старте составляла 7076 кг. По сути, данный спутник стал крупнейшим спутником связи, запущенным компанией SpaceX.

Космический аппарат, построенный компанией Space Systems/Loral, успешно отделился от ракеты-носителя и через считанные минуты активировал бортовую телеметрию, возвестившую о том, что со спутником всё в порядке.

И, в довершение всего, спустя девять минут команде Илона Маска удалось успешно посадить отработанную ступень ракеты на палубу плавучей самоходной баржи «Of Course I Still Love You».

Важно отметить, что недавно спроектированная версия ракеты — Block 5 — была разработана специально для многоразового использования – примерно до 10 запусков, без необходимости проведения её капитального ремонта.

Впереди у компании SpaceX – две чрезвычайно загруженные недели. Компании предстоит произвести запуск ещё одной ракеты с космодрома на западном побережье – на базе ВВС Ванденбург в штате Калифорния (запуск намечен на конец июля, клиент – компания Iridium). 2 августа ещё одна ракета выведет на орбиту индонезийский спутник – на сей раз, снова с мыса Канаверал.

Спутник Telesat 19V будет использоваться для предоставления услуг спутникового широкополосного интернета на территории Бразилии (из орбитальной позиции 63 градуса западной долготы) и в северо-канадской провинции Нунавут.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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