Ранним утром 22 июля ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно запустила на орбиту с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, гигантский спутник связи Telstar-19 Vantage канадской компании Telesat.

Для запуска использовалась ракета Falcon 9 в версии «Block 5», и это стало вторым полётом ракеты данной конфигурации. Дополнительная мощность, которая обеспечивалась системой двигателей Full Thrust версии Block 5, оказалась очень кстати для подъёма на орбиту спутника Telstar-19, масса которого при старте составляла 7076 кг. По сути, данный спутник стал крупнейшим спутником связи, запущенным компанией SpaceX.

Космический аппарат, построенный компанией Space Systems/Loral, успешно отделился от ракеты-носителя и через считанные минуты активировал бортовую телеметрию, возвестившую о том, что со спутником всё в порядке.

И, в довершение всего, спустя девять минут команде Илона Маска удалось успешно посадить отработанную ступень ракеты на палубу плавучей самоходной баржи «Of Course I Still Love You».

Важно отметить, что недавно спроектированная версия ракеты — Block 5 — была разработана специально для многоразового использования – примерно до 10 запусков, без необходимости проведения её капитального ремонта.

Впереди у компании SpaceX – две чрезвычайно загруженные недели. Компании предстоит произвести запуск ещё одной ракеты с космодрома на западном побережье – на базе ВВС Ванденбург в штате Калифорния (запуск намечен на конец июля, клиент – компания Iridium). 2 августа ещё одна ракета выведет на орбиту индонезийский спутник – на сей раз, снова с мыса Канаверал.

Спутник Telesat 19V будет использоваться для предоставления услуг спутникового широкополосного интернета на территории Бразилии (из орбитальной позиции 63 градуса западной долготы) и в северо-канадской провинции Нунавут.

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