Антенны миллиметрового диапазона от Qualcomm открывают дорогу к появлению первых 5G-смартфонов

Первые 5G совместимые смартфоны должны появиться на рынке в 2019 году.

Появление первых 5G-совместимых смартфонов стало ещё на шаг ближе после того, как компания Qualcomm представила первые антенны миллиметрового диапазона и радиочастотные модули диапазона ниже 6 ГГц, которые станут доступны производителям устройств.

Для развития технологии 5G будет использоваться широкий спектр частот – среди них дальний, низкоуровневый диапазон 700 МГц, диапазон средней дальности 3.4 ГГц и диапазон высокой дальности миллиметровых волн, который ранее считался проблематичным для развития мобильной связи.

Диапазон миллиметровых волн обеспечивает достаточно высокую ёмкость, однако, волны здесь распространяются на небольшие расстояния, что делает его идеальным для использования в районах с плотной городской застройкой. Первые коммерческие службы 5G интернета должны появиться ближе к концу текущего года, и в них будут использоваться частоты миллиметрового диапазона, что даст возможность организовывать сети широкополосного фиксированного беспроводного доступа (FWA).

Семейство антенных модулей миллиметрового диапазона QTM052 от компании Qualcomm поддерживает несколько диапазонов, включая части диапазона 26.5-29.5 ГГц, весь диапазон 27.5-28.35 ГГц и 37-40 ГГц. При этом линейка радиочастотных модулей QPM56xx от Qualcomm поддерживает диапазоны 3.3-4.2 ГГц, 3.3-3.8 ГГц и 4.4-5.0 ГГц.

«Сегодняшнее сообщение о грядущем появлении первых коммерческих антенных модулей миллиметрового диапазона 5G NR и радиочастотных модулей диапазона ниже 6 ГГц для смартфонов и прочих мобильных устройств является важной вехой на пути развития индустрии мобильной связи, – говорит президент компании Qualcomm Кристиано Амон. – Эти типы решений «модем-антенна», охватывающие миллиметровый диапазон и диапазон ниже 6 ГГц, открывают дорогу масштабной коммерциализации мобильных сетей и устройств 5G – в особенности, смартфонов. Благодаря появлению технологии 5G пользователи получат возможность доступа к Интернету на гигабитных скоростях с беспрецедентной надёжностью для работы устройств в ваших ладонях, что совершит настоящую революцию в сфере мобильной связи».

Оба устройства работают с ранее выпущенным модемом Snapdragon X50 5G, что даст производителям возможность выпускать первые 5G-совместимые смартфоны уже в начале 2019 года. До этого момента производители и операторы должны научиться работать с прототипами и ранними версиями стандарта 5G.

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