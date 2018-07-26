Согласно данным из последнего исследования, проведенного агентством Dataxis, рынок мобильных SIM-карт в Европе близок к насыщению. При этом рост числа подписчиков связан, главным образом, с распространением 4G и M2M.

По состоянию на конец 2017 года в Европе насчитывалось 340 миллионов подписчиков услуг 4G, что составляет 33% от общего количества абонентов услуг мобильной связи (за исключением M2M). В 2017 году объёмы рынка 4G обошли объёмы рынка 3G и, по прогнозам, к 2023 году доля 4G составит 64% от общего количества абонентов мобильной связи в Европе. Среднегодовой тем роста (CAGR) в секторе M2M в период с 2017 по 2023 год составит 9%, итогом чего станет достижение сектором к 2023 году отметки в 193 миллиона подключений или же 17% от общего рынка.

В агентстве Dataxis твёрдо уверены в том, что европейские индустриальные игроки и различные регуляторные органы смогут сыграть важную роль в процессе внедрения в регионе технологии 5G. Принимая во внимание суммы инвестиций, вкладываемые в развёртывание и испытание сетей 5G, можно предположить, что к 2023 году в Европе будет 36 миллионов подключений к 5G – исходя из того, что коммерческий запуск технологии в регионе состоится в 2020 году.

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