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Согласно данным из последнего исследования, проведенного агентством Dataxis, рынок мобильных SIM-карт в Европе близок к насыщению. При этом рост числа подписчиков связан, главным образом, с распространением 4G и M2M.

По состоянию на конец 2017 года в Европе насчитывалось 340 миллионов подписчиков услуг 4G, что составляет 33% от общего количества абонентов услуг мобильной связи (за исключением M2M). В 2017 году объёмы рынка 4G обошли объёмы рынка 3G и, по прогнозам, к 2023 году доля 4G составит 64% от общего количества абонентов мобильной связи в Европе. Среднегодовой тем роста (CAGR) в секторе M2M в период с 2017 по 2023 год составит 9%, итогом чего станет достижение сектором к 2023 году отметки в 193 миллиона подключений или же 17% от общего рынка.

В агентстве Dataxis твёрдо уверены в том, что европейские индустриальные игроки и различные регуляторные органы смогут сыграть важную роль в процессе внедрения в регионе технологии 5G. Принимая во внимание суммы инвестиций, вкладываемые в развёртывание и испытание сетей 5G, можно предположить, что к 2023 году в Европе будет 36 миллионов подключений к 5G – исходя из того, что коммерческий запуск технологии в регионе состоится в 2020 году.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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