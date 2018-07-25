В столице Украины состоится IAB Hackaton «Broadcast Lab» Независимой ассоциации телерадиовещателей.

4-5 августа в Unit City (г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3) пройдет хакатон «Broadcast Lab» для программистов, дизайнеров, веб-разработчиков, идеологов, медийщиков, журналистов. В этом году мероприятие посвящено: «Верификации данных к выборам Президента Украины 2019». Организатор мероприятия – Независимая ассоциация телерадиовещателей.

Хакатон «Broadcast Lab» – уникальная площадка, на которой уже сегодня создаётся будущее. В рамках хакатон в течение двух дней команды смогут создать продукт, которым будет пользоваться вся Украина и получить $5000 на реализацию идеи.

Задача состоит в разработке мобильного приложения или сайта. Организаторы ожидают от команд на решения, которые помогут населению Украины делать сознательный выбор на выборах Президента Украины в 2019 году, информировать избирателей о важнейшей информации и развивать критическое мышление.

Участие в хакатоне бесплатное! Регистрация – обязательная.

Условия регистрации участников:

Состав команды: от 1 до 5 человек. Если ты без команды – регистрируйся и находи единомышленников среди других участников.

Заполняй анкету в зависимости от формата, в котором ты планируешь работать на хакатоне:

Планирую реализовывать проект самостоятельно. Регистрация здесь: https://goo.gl/8Ty1k1 Хочу присоединиться к проекту/команде. Регистрация здесь: https://goo.gl/U12dl3 Буду участвовать с командой. Регистрация здесь: https://goo.gl/uK43ih

Подтверждение регистрации начнется 1 августа. Количество мест ограничено.

Это событие стало возможным благодаря финансовой поддержке Швеции и Агентства США по международному развитию через «Интерньюс».

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