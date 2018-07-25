Mediasat запускает видеопроект TV Person. Первый гость – Валентин Коваль

Встречайте новый видеопроект Mediasat!

Мы пишем об аналитических исследованиях рынка, бизнес-моделях компаний, новых технологиях доставки сигнала и законодательных базах в разных странах, но иногда забываем, что за всем этим стоят талантливые люди, личности, которым есть что рассказать о себе, о телевидении и о телекоме.

Первым гостем нового проекта TV Person стал Валентин Коваль – сейчас член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, а когда-то один из тех людей, кто создавал украинское телевидение, программу «Мелорама», каналы М1 и М2… Об этом, об украинской эстраде в контексте мировой истории музыки и о многом другом наш гость рассказал в беседе с Ириной Сахно, исполнительным редактором Mediasat.

Первая часть беседы с Валентином Ковалем:

Вторая часть интервью появится на нашем Youtube-канале, поэтому рекомендуем подписаться на него, чтобы не пропустить новые видеоролики.

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