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Смарт-телевизоры захватили большую долю в общих объёмах продаж телевизоров

Редакция Mediasat
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Smart TV
Доля смарттелевизоров в общих объёмах продаж телевизоров в мире выросла с 45% по состоянию на 2015 год до 64% в 2017 году.

Ожидается, что по итогам 2018 года эта доля достигнет отметки в 70%. В 2018 году отмечается оживление продаж телевизоров по всему миру, это связано с ростом ценовой эрозии от снижения цен на ЖКтелевизоры: по данным IHS Markit поставки телевизоров выросли на 3.5% – до отметки в 223 миллиона единиц.

«В текущем году ожидается рост по всем регионам, при этом, согласно прогнозам, положительные показатели роста будут продолжать нарастать по мере приближения Игр летней Олимпиады в Токио 2020 года, – говорит исполнительный директор по вопросам исследований и анализа в IHS Markit Пол Ганьон. – Рост возможностей для доступа к потоковому видео по всему мирув частности, во время значимых мероприятий, таких как Кубок мира или Олимпиада, а также рост потоковых видеоплатформ по всему миру способствовали мощному росту продаж смарттелевизоров в последние годы».

Потребители всё чаще высказывают мнение о том, что возможность просмотра потокового контента станет базовой функцией телевизора, сравнимой по значимости с неэфирным приёмом телевидения. Для большинства пользователей платформы потокового вещания остаются единственным способом доступа к контенту сверхвысокой чёткости (UHD), при этом смарттелевизоры увеличивают ценность экранов с разрешением 4K, которые в настоящее время продаются по рыночным ценам. В то же время, результатом решения правительств Бразилии и Аргентины касательно обязательности обязательной интерактивности услуг ТВ стало то, что Латинская Америка вошла в тройку регионов по наиболее массовому проникновению смарттелевизоров.

«Растущая доступность и интеграция Amazon Alexa, Google Home и прочих популярных цифровых голосовых помощников увеличит спрос на смарттелевизоры уже в 2018 году, и эта тенденция сохранится и в будущем, – заявил Ганьон. – Потоковое видео также остаётся наиболее привычным способом доступа потребителей к 4K контенту в силу того, сто опции, связанные с вещательными платформами и платным ТВ, ограничено, и это ещё больше стимулирует проникновение смарттелевизоров».

Android в настоящее время является наиболее популярной операционной системой и платформой смарттелевизоров, и это справедливо как для полноценных систем Android TV, так и модифицированных версий, которые используются многими китайскими брендами. В агентстве IHS Markit прогнозируют, что доля Android продолжит расти до 2022 годакак обычной сторонней платформы с естественной поддержкой Google Home.

На втором и третьем месте среди наиболее популярных операционных систем и платформ для смарттелевизоров, соответственно, расположились Tizen от компании Samsung и WebOS от LG Electronics.

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