Triolan выпустил приложение для просмотра телеканалов на мобильных устройствах

Абоненты телекоммуникационного провайдера Triolan получили возможность просмотра телевидения на мобильных устройствах.

Абоненты оператора Triolan могут смотреть телевидение на устройствах, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Это стало возможным благодаря созданию специального приложения Triolan.TV, – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Triolan в соцсети Facebook.

Среди основных возможностей приложения отмечается следующее:

просмотр архива любимых телепередач;

добавление каналов в «Избранное»;

остановка просмотра и возвращение к нему в удобное для зрителя время.

Зрители смогут смотреть как украинские, так и зарубежные телеканалы в формате стандартной (SD) и высокой чёткости (HD). Для просмотра необходимо подключение к сети интернет от Triolan, а также требуется активация услуги Triolan.TV.

Приложение Triolan.TV адаптировано только под мобильные устройства, однако в ближайшее время планируется создание аналогичного программного обеспечения для приставок и Smart TV.

Загрузить Triolan.TV можно в AppStore и PlayMarket.

Напомним, в мае компания Triolan представила собственного Telegram-бота, который предназначен для оказания помощи абонентам.

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