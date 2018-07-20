Результатом межотраслевого сотрудничества стало прекращение деятельности нидерландского пирата.

В Нидерландах прекращена деятельность кардшаринговой сети, а её оператор был оштрафован на сумму в более 45 000 евро. Всё это стало возможным благодаря совместному расследованию, проведённому Нидерландской полицией, компанией VodafoneZiggo и Альянсом по борьбе с пиратством в аудиовизуальной сфере (AAPA).

Суд города Гронинген вынес приговор 40-летнему мужчине, обвинённому в преступлениях, связанных с незаконной дистрибуцией программ кабельной сети Ziggo.

Во время полицейских рейдов, проведенных в марте 2017 года, были выявлены три активных кардшаринговых сервера, а также 20 «полностью загруженных» устройства Dreambox, которые продавались через торговые площадки в Интернете. Было установлено, что услугами сети пользовалось 300 «абонентов».

«Данное судебное решение является ярким примером положительного сотрудничества между правоохранительными органами, ведущими операторами – такими, как VodafoneZiggo и членами альянса AAPA, целью которого является привлечение пиратов к ответственности, – говорит вице-президент отдела услуг кибербезопасности в Irdeto и вице-президент AAPA Марк Малреди. – Это ещё один шаг, демонстрирующий тот факт, что пиратство является серьёзным преступлением, на которое нельзя закрывать глаза. Мы продолжим работать с нашими членами и партнёрами со всего мира с целью победы над пиратством в любых его проявлениях».

Кардшаринг – это технология, заключающаяся в нелегальной передаче и получении контрольного слова между смарт-картой и сет-топ-боксом (STB), что позволяет зрителю смотреть телевизионный контент, который не был ими приобретён легально.

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