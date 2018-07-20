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Кардшаринг / Пиратство
Результатом межотраслевого сотрудничества стало прекращение деятельности нидерландского пирата.

В Нидерландах прекращена деятельность кардшаринговой сети, а её оператор был оштрафован на сумму в более 45 000 евро. Всё это стало возможным благодаря совместному расследованию, проведённому Нидерландской полицией, компанией VodafoneZiggo и Альянсом по борьбе с пиратством в аудиовизуальной сфере (AAPA).

Суд города Гронинген вынес приговор 40-летнему мужчине, обвинённому в преступлениях, связанных с незаконной дистрибуцией программ кабельной сети Ziggo.

Во время полицейских рейдов, проведенных в марте 2017 года, были выявлены три активных кардшаринговых сервера, а также 20 «полностью загруженных» устройства Dreambox, которые продавались через торговые площадки в Интернете. Было установлено, что услугами сети пользовалось 300 «абонентов».

«Данное судебное решение является ярким примером положительного сотрудничества между правоохранительными органами, ведущими операторами – такими, как VodafoneZiggo и членами альянса AAPA, целью которого является привлечение пиратов к ответственности, – говорит вице-президент отдела услуг кибербезопасности в Irdeto и вице-президент AAPA Марк Малреди. – Это ещё один шаг, демонстрирующий тот факт, что пиратство является серьёзным преступлением, на которое нельзя закрывать глаза. Мы продолжим работать с нашими членами и партнёрами со всего мира с целью победы над пиратством в любых его проявлениях».

Кардшаринг – это технология, заключающаяся в нелегальной передаче и получении контрольного слова между смарт-картой и сет-топ-боксом (STB), что позволяет зрителю смотреть телевизионный контент, который не был ими приобретён легально.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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