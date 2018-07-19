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Телевидение
В европейских странах, ранее входивших в состав СССР, насчитывается 53.2 миллиона подписчиков услуг платного ТВ.

Число подписчиков услуг платного телевидения в европейских странах, ранее входивших в состав СССР, в первом квартале 2018 года достигло отметки в 53.2 миллиона человек, а годовой прирост составил 3%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией Dataxis.

Количество подписчиков услуг кабельного телевидения во всех странах региона снижается (-2% за год), что, в общем-то, соответствует глобальным тенденциям.

Впрочем, кабель остаётся наиболее распространённым способом доступа зрителей к контенту платного ТВ – на его долю в начале 2018 года приходилось 44% всех подключений. Наиболее высокая доля кабельного телевидения – в Украине, Армении, Литве и Молдове. При этом более половины абонентов небольших кабельных операторов, работающих в этих странах, смотрят через кабель аналоговое телевидение.

По мнению игроков рынка, 100% переход их абонентов на цифру следует ожидать не раньше, чем через два-три года.

Наиболее мощный рост был отмечен в секторе IPTV (+19%), где наибольшего успеха смогли достичь такие операторы, как Ростелеком из России, OLL TV из Украины и Белтелеком из Беларуси. Достаточно высоким проникновение данной технологии в сектор платного ТВ было и в Грузии, где её рост связан с расширением покрытия широкополосных сетей.

К числу европейских стран, ранее входивших в состав СССР, относятся Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия и Армения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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