В Ассоциации HbbTV объявили о выпуске бесплатного эталонного приложения DASH DRM.

В выпущенном по этому поводу пресс-релизе Ассоциации говорится, что, несмотря на то, что спецификации HbbTV являются агностическими по отношению к системам DRM, способность провайдеров доставлять пользователям контент, защищённый DRM, через MPEG-DASH с использованием приложений HbbTV является ключевым фактором для монетизации HbbTV контента и услуг.

В Ассоциации HbbTV добавляют, что эталонное приложение DASH DRM предлагает модель, которая облегчает предоставление услуг, требующих использование HbbTV совместно с DRM и DASH. Модель была успешно опробована на моделях телевизоров, представляющих львиную долю рынка, на терминалах HbbTV 1.5 и 2.0.1, и, с рядом ограничений, на общих web браузерах, поддерживающих W3C MSE и EME.

Также в пресс-релизе говорится, что приложение и образец контента служат примером использования технологии HbbTV и полезным ресурсом, который может помочь членам ассоциации проверить свои инструменты, контент и устройства на соответствие технологии.

Приложение свободно распространяется по лицензии MIT с открытым кодом и включает в себя документацию, описывающую процесс создания подтверждённых файлов MPEG-DASH с видео-контентом пользователей. Помимо этого, эталонное приложение облегчит повторное использование кода для каждого, кто создаёт собственные потоковые приложения DASH-видео. Техническое задание было опубликовано в январе 2017 года, а в мае 2017 Sofia Digital была выбрана в качестве поставщика.

Ожидается, что эталонное приложение будут использовать как члены ассоциации HbbTV, так и прочие компании. Код и адрес для живого примера доступны по следующей ссылке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.