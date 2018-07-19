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5G Франция

Французское правительство представило дорожную карту внедрения 5G и обнародовало четыре приоритетных направления деятельности в этой сфере.

Для подготовки Франции к инновациям завтрашнего дня правительство разработало дорожную карту, которая должна обеспечить процесс развития и внедрения 5G, включающего в себя рабочую программу Приоритетного развития 5G, соответствующую аналогичным действиям, предпринимаемым на европейском уровне для обеспечения соответствия растущим запросам на услуги связи, а также повышения конкурентной привлекательности стран Европейского Союза. Это вытекает из соглашения, заключённого 14 января между правительством Франции, Arcep и мобильными операторами. Цель данного соглашения состоит в быстром обеспечении широкого охвата территории Франции с учётом опыта, полученного в процессе внедрения 4G.

«Технология 5G стратегически крайне важна для промышленности Франции, повышения конкурентоспособности нашей экономики, инноваций и оживления сектора общественных услуг, – заявили в Управлении электронной связи и почтовых услуг Arcep. – Уже с 2020 года 5G обещает обеспечить технологический скачок в производительности и открыть дорогу новым практическим возможностям как для пользователей (широкое использование потокового 3G видео и т.д.), так и для бизнеса (развитие современных приложений для каждого сектора)».

Цели дорожной карты

  • Запуск нескольких пилотных проектов 5G в ряде регионов страны с использованием первых промышленных 5G приложений;
  • Выделение новых частот для 5G и обеспечение коммерческого запуска сети к 2020 городу по меньшей мере в одном крупном городе;
  • Обеспечение покрытия сигналом 5G основных транспортных магистралей к 2025 году.

Четыре приоритетных направления дорожной карты

В разработанной во Франции дорожную карту учтены пожелания и рекомендации, собранные правительством Франции в процессе консультаций, завершившихся в первом квартале 2018 года, а также результаты рабочей программы Arcep. Таким образом были определены четыре основных направления действий:

  • Освобождение и выделение частот для сетей 5G;
  • Способствование принятию новых практических моделей использования;
  • Поддержка развития инфраструктуры 5G;
  • Обеспечение прозрачности и диалога в процессе запуска 5G, а также информирование общественности.

Для определения запросов и формирования плана действий в указанных областях создаются рабочие группы под председательством заинтересованных органов и правительственных департаментов, которые будут работать под эгидой Генерального директориата по вопросам предпринимательства (DGE) и Arcep.

Первые шаги Франции на пути к 5G

Первые испытания уже проводятся или планируются в Бельфоре, Бордо, Дуай, Гренобле, Ланнионе, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и Софии-Антиполисе. 16 июля правительство Франции и Arcep объявили о грядущем запуске одиннадцати новых тестов в регионе Иль-де-Франс. В частности планируются три практических испытания связи с подключенными автомобилями.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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