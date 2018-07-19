Французское правительство представило дорожную карту внедрения 5G и обнародовало четыре приоритетных направления деятельности в этой сфере.

Для подготовки Франции к инновациям завтрашнего дня правительство разработало дорожную карту, которая должна обеспечить процесс развития и внедрения 5G, включающего в себя рабочую программу Приоритетного развития 5G, соответствующую аналогичным действиям, предпринимаемым на европейском уровне для обеспечения соответствия растущим запросам на услуги связи, а также повышения конкурентной привлекательности стран Европейского Союза. Это вытекает из соглашения, заключённого 14 января между правительством Франции, Arcep и мобильными операторами. Цель данного соглашения состоит в быстром обеспечении широкого охвата территории Франции с учётом опыта, полученного в процессе внедрения 4G.

«Технология 5G стратегически крайне важна для промышленности Франции, повышения конкурентоспособности нашей экономики, инноваций и оживления сектора общественных услуг, – заявили в Управлении электронной связи и почтовых услуг Arcep. – Уже с 2020 года 5G обещает обеспечить технологический скачок в производительности и открыть дорогу новым практическим возможностям как для пользователей (широкое использование потокового 3G видео и т.д.), так и для бизнеса (развитие современных приложений для каждого сектора)».

Цели дорожной карты

Запуск нескольких пилотных проектов 5G в ряде регионов страны с использованием первых промышленных 5G приложений;

Выделение новых частот для 5G и обеспечение коммерческого запуска сети к 2020 городу по меньшей мере в одном крупном городе;

Обеспечение покрытия сигналом 5G основных транспортных магистралей к 2025 году.

Четыре приоритетных направления дорожной карты

В разработанной во Франции дорожную карту учтены пожелания и рекомендации, собранные правительством Франции в процессе консультаций, завершившихся в первом квартале 2018 года, а также результаты рабочей программы Arcep. Таким образом были определены четыре основных направления действий:

Освобождение и выделение частот для сетей 5G;

Способствование принятию новых практических моделей использования;

Поддержка развития инфраструктуры 5G;

Обеспечение прозрачности и диалога в процессе запуска 5G, а также информирование общественности.

Для определения запросов и формирования плана действий в указанных областях создаются рабочие группы под председательством заинтересованных органов и правительственных департаментов, которые будут работать под эгидой Генерального директориата по вопросам предпринимательства (DGE) и Arcep.

Первые шаги Франции на пути к 5G

Первые испытания уже проводятся или планируются в Бельфоре, Бордо, Дуай, Гренобле, Ланнионе, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и Софии-Антиполисе. 16 июля правительство Франции и Arcep объявили о грядущем запуске одиннадцати новых тестов в регионе Иль-де-Франс. В частности планируются три практических испытания связи с подключенными автомобилями.

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