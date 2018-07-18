OPERATION THAI CAVE RESCUE от Discovery станет первой документальной лентой, которая исследует и раскроет все детали впечатляющей спасательной операции в Таиланде.

С того самого момента, как появились первые новости о 12 молодых тайских футболистах и их 25-летнем тренере, которые застряли в комплексе пещер у границы Мьянмы, мир был прикован к экранам в ожидании подробностей спасения и реабилитации. На протяжении более чем двух недель то, как глубоко в пещерах оказалась группа, как к месту событий мобилизовались спасатели со всего мира, было испытанием того, насколько сильным может быть человеческий дух — как вдруг неожиданная и трагичная гибель одного из спасателей подчеркнула всю серьезность ситуации.

Теперь, когда всех мальчиков вытащили из пещер, вопросы все еще остаются. Почему они там оказались? Как они выжили на протяжении почти двух недель без еды, не умея плавать? Какие последствия угрожают их физическому и психологическому состоянию здоровья? Что понадобилось, чтобы вытащить группу из той предательской пещеры, и почему ее уникальная геология бросила столько вызовов спасателям?

Ответы на эти вопросы будут раскрыты в документальном эпизоде, который фокусирует внимание на триумфе человеческого духа, а также экстраординарных научных и технологических инновациях, которые были применены для этого удивительного спасения. В интервью с медиками и специалистами в сфере психического здоровья, известными инструкторами по дайвингу и профессионалами мирового уровня по спасению из пещер, лента рисует полную картину того, что пережили мальчики и спасатели, и как героические дайверы смогли осуществить спасение, которое сначала казалось невозможным.

В Украине программа OPERATION THAI CAVE RESCUE выйдет в эфир в воскресенье, 22 июля, в 22:00 на Discovery Channel.

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