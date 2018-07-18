В первом квартале объёмы рынка платного ТВ в Европе достигли отметки в 185 миллионов подписчиков

Данные исследования, проведенного компанией Dataxis, свидетельствуют о том, что за первый квартал 2018 года объёмы рынка платного ТВ в Европе достигли отметки в 185 миллионов подписчиков, при этом в целом рынок вырос всего на 0.3% в сравнении с показателями четвёртого квартала 2017 года. И это самый низкий чистый прирост данного рынка, отмеченный в исследованиях Dataxis.

Примерно 35% подписчиков услуг платного телевидения являются абонентами кабельных сетей, 31% – абонентами спутниковых платформ и 28% — IPTV. На долю OTT и DTT приходится всего 3% от общего количества абонентов.

Сети кабельного телевидения по-прежнему являются наиболее часто используемой технологией доступа к контенту платного телевидения в Европе – их услугами пользуется почти 65 миллионов абонентов, среди которых подписчиками цифровых сетей является 42 миллиона человек. Впрочем, в первом квартале 2018 года доля этого сектора немного снизилась. На долю Liberty Global/ Vodafone приходится 31% подписчиков. На непрямом кабельном рынке количество абонентов составляет 18 миллионов человек.

Рынок спутниковых DTH платформ в первом квартале 2018 года просел более существенно – число подписчиков снизилось на 400 000 или 0.72% в сравнении с четвёртым кварталом 2017. По приблизительным подсчётам Dataxis, компания Sky Group и российская компания Tricolor, которым в совокупности принадлежит 50% рынка, потеряли 140 000 и 80 000 абонентов соответственно.

Рынок DTT в первом квартале 2018 года сохранил стабильность – число абонентов в данном сегменте снизилось всего на 0.35%, однако, с тенденцией к падению – несмотря на запуск в 2017 году в Германии сети Freenet, которая сумела привлечь к за последний квартал 47 000 подписчиков, достигнув отметки в 18% от всего рынка DTT.

С другой стороны, на рынке IPTV в Европе в первом квартале 2018 года сохранился рост – число подписчиков увеличилось на 1 000 000 в сравнении с четвёртым кварталом 2017 года (+2%). Основные игроки на этом рынке – Orange (Франция) и Ростелеком (Россия), на их долю приходится 10 и 13% всего рынка IPTV.

Несмотря на то, что доля OTT составляет всего 3% от общих объёмов рынка платного ТВ, в этом сегменте наблюдался наиболее высокий рост числа подписчиков, особенно, если сравнивать с данными за четвёртый квартал 2016 года (+47%). 25% данного рынка OTT в Европе принадлежит польскому оператору Play Now.

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