По состоянию на конец июня 2017 года более трёх четвертей домохозяйств в 28 странах Европейского Союза (EU28) имели доступ к высокоскоростному широкополосному Интернету. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта, опубликованного сегодня Европейской Комиссией.

Исследование «Покрытие Европы широкополосным Интернетом-2017» было проведено агентством IHS Markit и аналитической фирмой Point Topic, специализирующаяся на исследованиях рынка широкополосной связи.

Впервые степень доступности сетей 4G LTE оказалось равной степени доступности сетей 3G HSPA, если опираться на количество охваченных домохозяйств.

«Технология VSDL вот уже шестой год подряд является самой быстрорастущей технологией фиксированной широкополосной связи, чему способствовало быстрое развёртывание сетей VDSL в Италии и Чехии. В обеих странах были отмечены двухзначные показатели роста в сравнении с предыдущим годом, – заявил старший аналитик отдела исследований в HIS Markit Джеймс Джойнер. – Покрытие сетей типа «Волокно в дом» (FTTP) сильно выросло в сравнении с тем, которое было отмечено при подготовке предыдущего издания исследования. Это, в частности, произошло благодаря построению новых сетей во Франции и в Испании. Впрочем, рост в сетях, работающих по технологии DOCSIS 3.0, замедлился, при этом самые густонаселённые районы уже получили покрытие».

Прочие ключевые выводы авторов исследования:

По состоянию на конец июня 2017 года 176 миллионов домохозяйств ЕС имели доступ к широкополосному Интернету, предоставляемому через сети нового поколения (VDSL, DOCSIS 3.0 и FTTP), что на 9.9 миллиона домохозяйств больше, чем было в конце июня 2017.

К середине 2017 года услуги доступа к широкополосному Интернету на скорости не менее 30 мегабит в секунду в нисходящем канале были доступны 79% домохозяйств ЕС.

На национальном уровне доступ к широкополосному интернету NGA имели 80.1% домохозяйств; для сравнения – в сельской местности этот показатель составил 46.9%. Разрыв на 33.2% на 3.5 пункта ниже разрыва, отмеченного в прошлогоднем исследовании, однако, разница остаётся заметной.

Технология VDSL остаётся наиболее распространённой NGA технологией в странах EU28, с её помощью доступ к широкополосному Интернету получают более 53.4% домохозяйств. 44.7% домохозяйств стран EU28 получают доступ в Интернет через сети DOCSIS 3.0, при этом технология FTTP к середине 2017 года была доступна 26.8% домохозяйств региона.

Впервые покрытие сетей 3G HSPA в странах EU28 не превысило покрытие сетей 4G LTE. После того, как доступность сетей LTE выросла на 1.9% покрытие сетей обеих типов охватывает 97.9% всех домохозяйств стран EU28.

В отчёте указывается, что в 22 из 31 страны, ставшей предметом исследования, NGA покрытие превышает 80%. Как и в прошлом году, Мальта оказалась единственной страной с полным покрытием технологией NGA, при этом в Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Исландии и Португалии уровень покрытия оказался выше 95%. Страной с наименьшим покрытием домохозяйств сетями NGA была признана Греция. Также следует отметить, что в Болгарии, Румынии, Хорватии, Польше и Франции покрытие сетей NGA в первой половине 2017 года составило менее 75% домохозяйств.

Как следует из отчёта, противоположные стратегии развития сетей привели к различию в покрытии FTTP среди стран – членов ЕС. По уровню доступности FTTP Португалия, Латвия, Литва и Испания занимают ведущие позиции среди стран EU28 – сетями FTTP здесь охвачено более 70% всех домохозяйств. Операторы, работающие в этих странах, сосредотачивают своё основное внимание на построении сетей FTTP вместо модернизации существующих сетей DSL до уровня VDSL. В результате по состоянию на конец июня 2017 покрытие сетей VDSL в этих четырёх странах составляло менее 20% от всех домохозяйств. В то же время, в Бельгии, Греции и Великобритании доступ к сетям FTTP в конце июня 2017 года имели менее 3% домохозяйств.

«Операторы из Бельгии и Великобритании считают своим приоритетом модернизацию сетей до уровня VDSL, а не развитие FTTP, посему обе страны вошли в верхнюю четвёрку стран ЕС по уровню доступности VDSL, – заявил Джойнер. – Сегодня, когда процесс модернизации сетей до уровня VDSL практически завершён, операторы из Бельгии и Великобритании озвучили планы по ускорению развития FTTP сетей, которые должны найти своё отражение в исследовании по итогам следующего года».

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